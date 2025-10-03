ua en ru
"Динамо" і "Шахтар" у Лізі конференцій: турнірна таблиця після стартового туру

П'ятниця 03 жовтня 2025 09:08
"Динамо" і "Шахтар" у Лізі конференцій: турнірна таблиця після стартового туру Фото: Чемпіони України стартували в євротурнірі з поразки (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

У Лізі конференцій сезону-2025/26 відбулись матчі першого туру основного етапу.

На яких позиціях перебувають "Шахтар" та "Динамо" – розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Несподіваний лідер

16 з 18-ти матчів стартового туру завершилися перемогою однієї з команд і лише два принесли нічийний результат. Це означає, що 16 колективів, які набрали по три очки, склали лідируючу групу, до якої входить і донецький "Шахтар", що переграв на виїзді шотландський "Абердін".

Визначальний фактором наразі є різниця м'ячів, і тут на першу сходинку несподівано злетів боснійський клуб "Зрінські", який з рахунком 5:0 розгромив представників Гібралтару – "Лінкольн Ред Імпс". Зазначимо, що з боснійцями в 3-му турі в номінально домашньому матчі зіграє "Динамо".

У топ-5 також кіпрський АЕК, чеська "Спарта", польський "Лех" та швейцарська "Лозанна", які перемогли суперників з великими рахунками. "Шахтар", маючи в активі мінімальну перемогу, поки йде 11-м.

Натомість "Динамо", що поступилось з різницею в два м'ячі англійському "Крістал Пелас", розташувалось на 29-му місці. З точки зору турнірних перспектив, "гірники" перебувають в зоні плей-офф, а кияни – за її межами, хоча після одного матчу вираховувати підсумкове розташування ще рано.

Нагадаємо, що в основному раунді ЛК кожна команда має провести по шість матчів із різними суперниками – три вдома та три на виїзді. Вісім найкращих клубів напряму потраплять у 1/8 фіналу, а колективи, що фінішують на 9-24-х сходинках, зіграють стикові поєдинки. Останні 12 команд залишать єврокубки.

Ліга конференцій, турнірна таблиця, топ-10

  1. "Зрінські" (Боснія і Герцеговина) – 3 очки (м'ячі – 5:0)
  2. АЕК Ларнака (Кіпр) – 3 (4:0)
  3. "Лех" (Польща) – 3 (4:1)
  4. "Спарта" (Чехія) – 3 (4:1)
  5. "Лозанна" (Швейцарія) – 3 (3:0)
  6. "Цельє" (Словенія) – 3 (3:1)
  7. "Крістал Пелас" (Англія) – 3 (2:0)
  8. "Фіорентина" (Італія) – 3 (2:0)
  9. "Ракув" (Польща) – 3 (2:0)
  10. "Райо Вальєкано" (Іспанія) – 3 (2:0)
  11. "Шахтар" (Україна) – 3 (3:2)
  • …29. "Динамо" (Україна) – 0 (0:2)

Матчі наступного туру

Наступний тур Ліги конференцій відбудеться після міжнародної перерви на матчі збірних – 23 жовтня.

"Динамо" на виїзді гратиме з турецьким "Самсунспором". А "Шахтар" у Кракові прийматиме польську "Легію".

Раніше ми повідомили, як змінилася позиція України в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Крім того, дізнайтеся, які шанси прогнозують аналітики українським клубам у Лізі конференцій.

