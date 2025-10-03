ua en ru
Худший результат за 100 лет: команда Зинченко установила ужасный антирекорд с новым тренером

Пятница 03 октября 2025 16:01
Фото: Так плохо как сейчас "Ноттингем" не играл очень давно (x.com/NFFC)
Автор: Андрей Костенко

Английский "Ноттингем Форест", где на правах аренды играет украинец Александр Зинченко, отметился сомнительным достижением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Тренерский провал Постекоглу

Команда уступила датскому "Мидтьюлланду" (2:3) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Для тренера команды Анге Постекоглу это была уже шестая встреча во главе клуба. За этот отрезок команда добыла лишь два очка (две ничьи и четыре поражения).

Таким образом, Постекоглу стал первым за последние 100 лет наставником "Ноттингема", который не смог одержать ни одной победы в своих первых шести матчах.

Последний подобный случай случался еще в 1925 году, когда Джон Бейнс не выиграл ни одного из первых семи матчей, однако после этого проработал в клубе еще четыре года.

Австралийский специалист Постекоглу, который привел "Тоттенхэм" к победе в Лиге Европы-2025, но был уволен из клуба из-за низких результатов в АПЛ (17-е место), возглавил "Ноттингем" 9 сентября, сменив на посту португальца Нуну Эшпириту Санту.

При нем "лесники" уже вылетели из розыгрыша Кубка лиги, а также не имеют побед в матчах группового этапа Лиги Европы. В АПЛ команда занимает 17-ю строчку.

Худший результат за 100 лет: команда Зинченко установила ужасный антирекорд с новым тренером

Анте Постекоглу (фото: x.com/NFFC)

"Вклад" Зинченко

За неделю до смены тренера "Ноттингем Форест" подписал украинского защитника Александра Зинченко, который перешел из лондонского "Арсенала" на правах аренды.

Под руководством Постекоглу он отыграл четыре матча. Впрочем, в игре против "Сандерленда" футболист получил травму и пропустил последний поединок клуба в Лиге Европы.

Из-за повреждения он может не сыграть и в октябрьских матчах сборной Украины в отборе ЧМ-2026.

Реакция болельщиков

После поражения от "Мидтьюлланда" фанаты "Ноттингем Форест" освистали команду и призвали руководство к отставке тренера.

"Болельщики разочарованы, и они имеют право на свое мнение. Меня уже ничего не удивляет в футболе. Понимаю, что сейчас настроение не самое лучшее, но верю, что мы на правильном пути", - отреагировал Постекоглу.

Турнирное положение и следующий матч

После шести туров АПЛ "Ноттингем Форест" имеет лишь одну победу, две ничьи и три поражения. Клуб с 5-ю баллами в активе занимает 17-е место в таблице.

В следующем туре "Ноттингем" сыграет на выезде против "Ньюкасла". Матч состоится в воскресенье, 5 октября и стартует в 16:00 по Киеву.

Ранее мы рассказали о турнирном положении "Шахтера" и "Динамо" после старта в Лиге конференций.

Также читайте, почему УЕФА не отстранил Израиль от футбольных соревнований.

