Мудрик отримав річний бан у Англії: що відомо про новий скандал

Що порушив Мудрик цього разу

Правоохоронці зупинили українця, коли він їхав на своєму BMW вартістю 140 тисяч фунтів з надмірно затемненими вікнами та іноземними (українськими) номерами. Для використання таких номерів у Великій Британії потрібен окремий дозвіл, якого Мудрик не мав.

А після перевірки вияснилося, що крім того, футболіст перебував під дією чинної заборони на водіння та не зміг надати страховку, що також є порушенням.

Як футболіст пояснив ситуацію

Нагадаємо, що у вересні Мудрик отримав шестимісячний бан на керування транспортними засобами у Великій Британії.

За словами гравця, він був змушений сісти за кермо, оскільки терміново поспішав на тренування, а водія не було. Однак британські закони не дають винятків у таких випадках.

Рішення суду

За чергові порушення Мудрик отримав нові санкції від британського суду:

річна заборона на керування авто,

вимога відпрацювати 60 годин громадських робіт,

штраф 199 фунтів.

На фоні допінгового скандалу

Мудрик не грає за "Челсі" з грудня минулого року, коли в його допінг-тесті знайшли заборонену речовину – мельдоній.

У червні цього року він офіційно потрапив під розслідування Футбольної асоціації Великої Британії за порушення антидопінгових правил.

Втім, останнім часом з'явилися чутки про його повернення на поле. Але виступатиме українець не за "Челсі".

Мудрик у Лондоні: статистика та контракт

Мудрик перебрався до "Челсі" з донецького "Шахтаря" у січні 2023 року за 70 млн євро та ще 30 млн – у вигляді бонусів.

За майже два роки вінгер провів у складі команди 73 матчі, забив 10 голів та віддав 8 асистів.

Контракт Мудрика з лондонським клубом чинний до 30 червня 2031 року.