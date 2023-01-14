Клуби погодили трансфер. Мудрик за 100 мільйонів переходить у "Челсі", - інсайдер
Фото: Михайло Мудрик (facebook.com/fcshakhtar)
Вінгер "Шахтаря" Михайло Мудрик змінить клубну прописку вже зимою. Український футболіст перейде у лондонський "Челсі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter італійського інсайдера Фабріціо Романо.
Наразі між сторонами триває обмін документами. Сума трансферу - 100 мільйонів євро.
"Михайло Мудрик переходить у "Челсі". Угода повністю закрита", - зазначив журналіст.
За словами Романо, вінгер прибуде до Лондона найближчим часом, щоб 15 січня пройти медогляд і підписати контракт до 2030 року.
Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за "Шахтар" 18 матчів у всіх турнірах. Він забив 10 голів і віддав 8 результативних передач.
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