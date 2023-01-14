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Клуби погодили трансфер. Мудрик за 100 мільйонів переходить у "Челсі", - інсайдер

Новость на русском →
Субота 14 січня 2023 23:57
Клуби погодили трансфер. Мудрик за 100 мільйонів переходить у "Челсі", - інсайдер Фото: Михайло Мудрик (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Олег Васьків

Вінгер "Шахтаря" Михайло Мудрик змінить клубну прописку вже зимою. Український футболіст перейде у лондонський "Челсі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter італійського інсайдера Фабріціо Романо.

Наразі між сторонами триває обмін документами. Сума трансферу - 100 мільйонів євро.

"Михайло Мудрик переходить у "Челсі". Угода повністю закрита", - зазначив журналіст.

За словами Романо, вінгер прибуде до Лондона найближчим часом, щоб 15 січня пройти медогляд і підписати контракт до 2030 року.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за "Шахтар" 18 матчів у всіх турнірах. Він забив 10 голів і віддав 8 результативних передач.

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