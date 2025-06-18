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Чотири роки дискваліфікації: Мудрик отримав офіційне звинувачення в Англії

Лондон, Середа 18 червня 2025 20:20
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Чотири роки дискваліфікації: Мудрик отримав офіційне звинувачення в Англії Фото: Михайло Мудрик може пропустити чотири роки (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Вінгер лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик офіційно звинувачений Футбольною асоціацією Англії (ФА) у порушенні антидопінгових правил. Футболісту загрожує до чотирьох років дискваліфікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Допінг-справа Мудрика

У грудні минулого року стало відомо, що в допінг-пробі "А" Мудрика виявили заборонену речовину – мельдоній, що входить до списку препаратів, які підвищують витривалість.

Мудрик був тимчасово відсторонений від футболу – до перевірки проби "В". На певний час ситуація зависла і от тепер ФА висунула офіційні звинувачення. Втім, справа все ще перебуває в процедурі розгляду, тож остаточний вердикт не винесено.

"Можемо підтвердити, що Михайло Мудрик був звинувачений у порушенні антидопінгових правил, які стосуються присутності та/або використання забороненої речовини згідно з положеннями 3 та 4 регламенту ФА. У зв'язку з тим, що справа перебуває на розгляді, коментувати більше не можемо", - заявив речник організації.

Футболіст співпрацює з провідною юридичною компанією Morgan Sports Law, яку раніше залучали до апеляції у аналогічній справі Поля Погба. Французькому хавбеку вдалось скоротити термін дискваліфікації з чотирьох років до 18 місяців.

Що каже сам футболіст

У грудні минулого року футболіст публічно прокоментував ситуацію:

"Я був шокований, коли дізнався, що у моєму тесті знайшли заборонену речовину. Я ніколи навмисно не вживав нічого забороненого і не порушував правил. Зараз співпрацюю з командою, аби з'ясувати, як це могло статися. Я впевнений у своїй невинуватості та сподіваюся скоро повернутись на поле", - сказав футболіст.

Що Мудрик робить зараз

За інформацією британських ЗМІ, позитивний допінг-тест Мудри здав після виступів за збірну України в листопаді, коли взяв участь у матчах Ліги націй з Грузією (1:1) та Албанією (2:1).

З початку тимчасової дискваліфікації у грудні 2024 року, 24-річний українець не бере участі в матча та тренуваннях "Челсі". Востаннє він зіграв за клуб у листопаді минулого року.

Також повідомляється, що Мудрик з того часу не був присутнім у таборі "Челсі" під час підготовчих періодів. Його ігровий номер 10 цього літа передали Коулу Палмеру.

Представники клубу та юридичної компанії поки утримуються від коментарів.

Нещодавно в скандал із допінгом потрапила відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яку відсторонили від змагань.

Також у вживанні забороненої речовини звинуватили українського штовхальник ядра Романа Кокошко: він отримав тривалу дискваліфікацію.

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