Ліга чемпіонів. Два клуби вже в плей-офф: актуальна турнірна таблиця

Середа 10 грудня 2025 09:26
Ліга чемпіонів. Два клуби вже в плей-офф: актуальна турнірна таблиця Фото: "Баварія" забезпечила собі вихід у плей-офф (x.com/FCBayern)
Автор: Андрій Костенко

9 грудня пройшли перші дев'ять матчів 6-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. За їхніми підсумками стали відомі дві команди, що вже забезпечили собі продовження боротьби в турнірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагання.

Хто продовжить боротьбу в ЛЧ

Вихід як мінімум у стикові матчі собі гарантувала мюнхенська "Баварія". Німецький клуб удома з рахунком 3:1 переграв лісабонський "Спортінг". З 15 очками команда Венсана Компані йде на другому місці в таблиці. За найгіршого сценарію вона фінішує не нижче 20-місця.

Також пройшов у плей-офф лондонський "Арсенал". "Канонірі" свою п'яту перемогу в п'яти матчах здобули два тижні тому. Але саме результати вівторка за участю інших команд гарантували їм продовження. Підопічні Мікеля Артети також вже не опустяться нижче 20-ї сходинки. Сьогодні вони можуть закріпити своє лідерство у разі перемоги над "Брюгге".

Центральний матч вівторка

Таким безумовно став поєдинок в італійському Мілані, де місцевий "Інтер" приймав англійський "Ліверпуль".

Перед візитом до Мілана чемпіони Англії мали лише одну перемогу в останніх п'яти матчах у всіх турнірах. Натомість "Інтер" підійшов до гри на підйомі – із серією з трьох поспіль перемог у Серії A.

Команда Арне Слота могла втратити очки і цього разу, але на 88-й хвилині вирішальним став пенальті. Суддя призначив 11-метровий після того, як Бастоні схопив за футболку Вірца в штрафному майданчику. Собослаї точно реалізував удар, встановивши фінальний рахунок.

Ця поразка стала для міланців першою домашньою невдачею в єврокубках за понад три роки. Востаннє "Інтер" програвав на "Сан-Сіро" у вересні 2022 року, коли поступився "Баварії".

Як пройшли інші матчі

Крім поєдинку в Мілані, особливої уваги заслуговують такі ігри вівторка.

"Аталанта" вирвала перемогу над "Челсі". Лондонці відкрили рахунок завдяки голу Жоао Педро, але після перерви Скамакка зрівняв результат, а де Кетеларе у кінцівці оформив вирішальний удар – 2:1.

"Барселона" за схожим сценарієм обіграла вдома "Айнтрахт" (2:1). Кнауфф вивів гостей уперед, однак два точні удари головою Кунде у другому таймі змінили хід зустрічі.

Ще один іспанський клуб – "Атлетіко" у Нідерландах здолав АСВ (3:2). Господарі забили першими, але Альварес, Ганцко і Сорлот перевернули гру. Господарі у гінці матчу скоротили відставання – на більше їм не вистачило часу.

Єдиною "українською" командою, що грала в цей день, був "Олімпіакос". Греки на виїзді мінімально здолали казахстанський "Кайрат" (1:0) завдяки голу Мартінса. Наш нападник Роман Яремчук втретє поспіль провів матч Ліги чемпіонів у запасі. Цього сезону ігровий час українського форварда в головному клубному євротурнірі обмежується виходом на 12 хвилин матчу з "Барселоною" в третьому турі.

Усі результати 9 грудня:

  • "Кайрат" – "Олімпіакос" – 0:1
  • "Баварія" – "Спортінг" – 3:1
  • "Аталанта" – "Челсі" – 2:1
  • "Барселона" – "Айнтрахт" – 2:1
  • "Інтер" – "Ліверпуль" – 0:1
  • "Монако" – "Галатасарай" – 1:0
  • ПСВ – "Атлетіко" – 2:3
  • "Тоттенгем" – "Славія" – 3:0
  • "Юніон" – "Марсель" – 2:3

Хто лідирує в таблиці

За підсумками половини 6-го туру на вершині таблиці двовладдя – "Баварія" наздогнала за очками "Арсенал" (15), у якого ще гра в запасі. На третю сходинку сенсаційно застрибнула "Аталанта" (13 очок).

Відразу у п'яти команд по 12 балів. Це – ПСЖ, "Інтер", "Реал", "Атлетіко" і "Ліверпуль". Але у команд Іллі Забарного та Андрія Луніна – є по одній грі в запасі.

У середині таблиці розташувалися як гранди, так і новачки турніру. Так, азербайджанський "Карабах" і кіпрський "Пафос" відстають від "Манчестер Сіті", "Челсі" та "Барселони" лише на три і чотири очки відповідно.

"Бенфіка" Анатолія Трубіна і Георгія Судакова внизу, на 31-му рядку. Замикає таблицю "Аякс" – єдина команда, яка досі не змогла набрати очки.

Сьогодні, 10 грудня, у ЛЧ будуть зіграні останні дев'ять поєдинків 6-го туру.

Раніше ми розповіли, що Анатолій Трубін увійшов до топ-5 найдорожчих голкіперів світу.

Також читайте, як італійський гранд хоче забрати Андрія Луніна у "Реала".

