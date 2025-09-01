ua en ru
Мудрик позбавлений водійських прав на 6 місяці: що трапилося

Понеділок 01 вересня 2025 16:37
UA EN RU
Мудрик позбавлений водійських прав на 6 місяці: що трапилося Михайло Мудрик (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик, який наразі відсторонений від футбольних змагань, отримав шестимісячну дискваліфікацію на керування транспортними засобами у Великій Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Standard.

Деталі покарання Мудрика

24-річного українського футболіста позбавили прав після того, як у магістратському суді Лавандового Гілла встановили, що він накопичив 13 штрафних балів протягом 18 місяців.

Причиною стали порушення правил дорожнього руху, включно з перевищенням швидкості на своєму BMW M8.

Мудрик також отримав штраф у розмірі 660 фунтів стерлінгів, повинен сплатити судові витрати 130 фунтів та компенсацію потерпілому 266 фунтів.

Інцидент із перевищенням швидкості

У січні 2025 року Мудрика зупинив спеціальний констебль Ендрю Кінселл на Південній кільцевій дорозі у Вандсворті. Автомобіль футболіста рухався зі швидкістю 36 миль/год у зоні з обмеженням 20 миль/год.

Після кількох попереджень Мудрик здав свої українські права, на яких уже було вісім штрафних балів, і письмово визнав себе винним у травні.

Історія проблем Мудрика у футболі

Мудрик не грає за "Челсі" з грудня минулого року, коли його звинуватили у позитивному тесті на заборонену речовину.

У червні він офіційно потрапив під розслідування Футбольної асоціації Великої Британії за порушення антидопінгових правил, що поставило під сумнів його подальшу кар’єру.

Футболка з номером 10 Мудрика була передана Коулу Палмеру на початку сезону 2025/26.

Нагадаємо, що за час виступів у Прем’єр-лізі він забив лише п’ять голів у 53 матчах, а його подальший футбольний шлях наразі залежить від результатів антидопінгового розслідування.

