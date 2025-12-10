Мудрик получил годовой бан в Англии: что известно о новом скандале

Что нарушил Мудрик на этот раз

Правоохранители остановили украинца, когда он ехал на своем BMW стоимостью 140 тысяч фунтов с чрезмерно затемненными окнами и иностранными (украинскими) номерами. Для использования таких номеров в Великобритании требуется отдельное разрешение, которого Мудрик не имел.

А после проверки выяснилось, что кроме того, футболист находился под действием запрета на вождение и не смог предоставить страховку, что также является нарушением.

Как футболист объяснил ситуацию

Напомним, что в сентябре Мудрик получил шестимесячный бан на управление транспортными средствами в Великобритании.

По словам игрока, он был вынужден сесть за руль, поскольку срочно спешил на тренировку, а водителя не было. Однако британские законы не дают исключений в таких случаях.

Решение суда

За очередные нарушения Мудрик получил новые санкции от британского суда:

годовой запрет на управление авто,

требование отработать 60 часов общественных работ,

штраф 199 фунтов.

На фоне допингового скандала

Мудрик не играет за "Челси" с декабря прошлого года, когда в его допинг-тесте нашли запрещенное вещество - мельдоний.

В июне этого года он официально попал под расследование Футбольной ассоциации Великобритании за нарушение антидопинговых правил.

Впрочем, в последнее время появились слухи о его возвращении на поле. Но выступать украинец будет не за "Челси".

Мудрик в Лондоне: статистика и контракт

Мудрик перебрался в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе 2023 года за 70 млн евро и еще 30 млн - в виде бонусов.

За почти два года вингер провел в составе команды 73 матча, забил 10 голов и отдал 8 ассистов.

Контракт Мудрика с лондонским клубом действует до 30 июня 2031 года.