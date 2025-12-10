ua en ru
Українець забив за "Баварію" в єврокубку: що відомо про юну зірку, якого порівнюють з Модрічем

Середа 10 грудня 2025 10:55
Українець забив за "Баварію" в єврокубку: що відомо про юну зірку, якого порівнюють з Модрічем Фото: Богдан Оличенко (fcbayern.com)
Автор: Андрій Костенко

Український хавбек мюнхенської "Баварії" U-19 Богдан Оличенко у матчі Юнацької ліги УЄФА забив свій дебютний гол у турнірі та взяв участь у двох результативних епізодах.

Про юну зірку німецького гранда – розповідає РБК-Україна.

Феєрія проти "Спортінга"

У матчі 6-го туру шляху Ліги чемпіонів проти португальського "Спортінга" Оличенко вчетверте вийшов у стартовому складі баварців та став одним із найпомітніших гравців зустрічі.

Він забив свій дебютний гол у турнірі: на першій хвилині другого тайму, вдало зігравши на добиванні. Крім того, заробив пенальті, з якого мюнхенці відкрили рахунок.

18-річний півзахисник провів на полі всі 90 хвилин. Це був другий матч поспіль у єврокубку, який він відіграв повністю.

Гра завершилася результативною нічиєю – 3:3.

У нинішньому сезоні Оличенко вже має в своєму активі 4 голи та 4 асисти у складі "Баварії" U-19. Три інші м'ячі він забив у чемпіонаті Німеччини U-19.

Українець забив за &quot;Баварію&quot; в єврокубку: що відомо про юну зірку, якого порівнюють з Модрічем

Хто такий Богдан Оличенко

18-річний уродженець Луцька. Футболом почав займатися у місцевій футбольній школі "Адреналін", після чого перебрався до академії донецького "Шахтаря". Звідки у березні 2022 року отримав запрошення від скаутів німецького гранда. Має чинний контракт з "Баварією", який діє до літа 2027 року.

На міжнародному рівні хавбек виступав за збірну України U-17, з якою пройшов відбір на Євро-2024 та виходив у стартовому складі в матчах групового етапу.

У німецьких ЗМІ Оличенка часто порівнюють із Лукою Модрічем – через зачіску та манеру гри в центрі поля.

У системі "Баварії" українця розглядають як одного з найбільш технічних гравців свого віку. Його кандидатура вже зараз обговорюється у контексті потенційного переходу до команди U-23.

