UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"Ми боролися". Діти Степана Гіги вперше розкрили правду про його хворобу

Степан Гіга з дітьми та онуком (фото: instagram.com/stepan.giga_official)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Діти Степана Гіги вперше розповіли про останні місяці життя батька та причину його смерті. Попри свій стан, артист продовжував виходити на сцену, адже надихався людьми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю сина Степана та доньки Квітослави YouTube-каналу "ТСН Гламур".

Більше цікавого: Як помер зірка серіалу "Анатомія Грей" Ерік Дейн

Якими були останні місяці Степана Гіги

Донька Квітослава зізналася, що їй досі складно усвідомити втрату батька. Він через біль виходив до людей і не хотів здаватися.

"Ми багато чого не знали, наскільки йому складно. Але він виходив до людей, навіть коли ми говорили, що треба трошки відпочити. Він надихався людьми. Ми розуміли, що йому боляче. Недарма той стільчик стояв на цій сцені. Люди, можливо, думали, що це якась частина. Йому було важко", - розповіла співачка.

Вона зазначила, що на сцені батько розцвітав та оживав, надихаючись публікою.

"Ми багато разів казали: "Може, давай менше трошки". А він: "Ні, ми йдемо працювати. Якщо люди хочуть, потребують, чекають на мене, що я буду вдома сидіти". Він до останнього працював", - додав Степан-молодший.

Діти Гіги вперше розповіли, як перижвають втрату батька (скриншот) 

Причина смерті Степана Гіги

Родина народного артиста тривалий час не коментувала деталі хвороби, яка забрала його життя. За словами доньки, вони два з половиною місяці боролися за життя тата.

"Цукровий діабет дуже вирішальну роль зіграв. Ну, і інфекція, з якою, на жаль, не зміг справитися організм. Ми боролися, намагалися, але сталося те, що сталося", - розповіла донька.

"Говорити про це важко, і згадувати, і пережити цей біль. Насправді не віриться дотепер, що все ж таки не змогли ми побороти цю хворобу", - додала вона.

Гіга страждав на важку хворобу (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

За словами Квітослави, останні місяці життя батька вони провели поруч з ним у лікарні. Вона закрилася і зовсім не хотіла нічого виходити на зв’язок, тому про здоров’я артиста нічого не говорили. 

"Мені було дуже це все боляче. Навіть до недавна, після 40 днів, я вже почала трошечки заходити (в соцмережі - ред). Так якось відреагував мій організм. Мені було боляче дивитися взагалі відео, згадувати важко", - поділилася вона.

Зі свого боку Степан-молодший додав, що востаннє говорив з батьком про творчість та роботу. До речі, репертуар артиста залишився дітям.


Нагадаємо, в мережі гугляли різноманітні чутки про стан Гіги перед смертю, зокрема, що йому ампутували ногу. Про госпіталізацію співака у листопаді повідомила його команда. Тоді він переніс складну операцію, був у важкому, але стабільному стані. Помер народний артист 12 грудня.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесуЗірки