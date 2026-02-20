"Ми боролися". Діти Степана Гіги вперше розкрили правду про його хворобу

Якими були останні місяці Степана Гіги

Донька Квітослава зізналася, що їй досі складно усвідомити втрату батька. Він через біль виходив до людей і не хотів здаватися.

"Ми багато чого не знали, наскільки йому складно. Але він виходив до людей, навіть коли ми говорили, що треба трошки відпочити. Він надихався людьми. Ми розуміли, що йому боляче. Недарма той стільчик стояв на цій сцені. Люди, можливо, думали, що це якась частина. Йому було важко", - розповіла співачка.

Вона зазначила, що на сцені батько розцвітав та оживав, надихаючись публікою.

"Ми багато разів казали: "Може, давай менше трошки". А він: "Ні, ми йдемо працювати. Якщо люди хочуть, потребують, чекають на мене, що я буду вдома сидіти". Він до останнього працював", - додав Степан-молодший.

Діти Гіги вперше розповіли, як перижвають втрату батька (скриншот)

Причина смерті Степана Гіги

Родина народного артиста тривалий час не коментувала деталі хвороби, яка забрала його життя. За словами доньки, вони два з половиною місяці боролися за життя тата.

"Цукровий діабет дуже вирішальну роль зіграв. Ну, і інфекція, з якою, на жаль, не зміг справитися організм. Ми боролися, намагалися, але сталося те, що сталося", - розповіла донька.

"Говорити про це важко, і згадувати, і пережити цей біль. Насправді не віриться дотепер, що все ж таки не змогли ми побороти цю хворобу", - додала вона.

Гіга страждав на важку хворобу (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

За словами Квітослави, останні місяці життя батька вони провели поруч з ним у лікарні. Вона закрилася і зовсім не хотіла нічого виходити на зв’язок, тому про здоров’я артиста нічого не говорили.

"Мені було дуже це все боляче. Навіть до недавна, після 40 днів, я вже почала трошечки заходити (в соцмережі - ред). Так якось відреагував мій організм. Мені було боляче дивитися взагалі відео, згадувати важко", - поділилася вона.

Зі свого боку Степан-молодший додав, що востаннє говорив з батьком про творчість та роботу. До речі, репертуар артиста залишився дітям.



Нагадаємо, в мережі гугляли різноманітні чутки про стан Гіги перед смертю, зокрема, що йому ампутували ногу. Про госпіталізацію співака у листопаді повідомила його команда. Тоді він переніс складну операцію, був у важкому, але стабільному стані. Помер народний артист 12 грудня.