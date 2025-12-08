Степан Гіга впав у кому: стан артиста вкрай тяжкий, - журналіст

Народному артисту Степану Гізі після другої операції на коліні ампутували нижню кінцівку. Він перебуває у комі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал журналіста Віталія Глаголи.

Степану Гізі ампутували ногу

Як повідомили джерела Віталія, близькі до родини співака, хірургічне втручання стало вимушеним кроком через тяжкі післяопераційні ускладнення.

На тлі сильного стресу в організмі Степана різко підвищився рівень цукру, що спричинило критичні порушення кровообігу в нозі.

"За їхніми словами, хірургічне втручання стало вимушеним кроком після серйозних післяопераційних ускладнень. На тлі стресу організму в артиста різко підвищився рівень цукру, що спричинило критичні порушення кровообігу в нижній кінцівці", - сказав журналіст.

За інформацією, саме ці ускладнення стали причиною ампутації, адже лікарі боролися за збереження життя пацієнта.

Крім того, джерела кажуть, що наразі Степан Гіга перебуває в комі, його стан оцінюють як вкрай тяжкий.

Степан Гіга (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

Також зазначається, що рішення про ампутацію ухвалювалося в умовах, коли інших варіантів зупинити небезпечні процеси вже не залишалося.

Наразі офіційні представники артиста цю інформацію не коментують.

Нагадаємо, 66-річний співак Степан Гіга поставив на паузу всі свої найближчі концерти через різке погіршення самопочуття.

Артисту знадобилося негайне хірургічне втручання, у зв’язку з чим увесь його гастрольний графік було скасовано на невизначений період.

Раніше команда виконавця лише частково розкривала інформацію про його стан, зазначаючи, що він залишається важким, але стабільним, не вдаючись у деталі щодо діагнозу.

Як повідомив директор артиста, наразі Гіга проходить лікування в одній із львівських лікарень, де перебуває під постійним контролем медиків.

Співак при свідомості, поруч з ним знаходяться близькі та рідні. Більш детальні відомості про стан його здоров’я пообіцяли повідомити пізніше.