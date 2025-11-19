Степан Гіга бореться за життя: команда співака звернулася до фанів

Український народний артист Степан Гіга потрапив до лікарні та переніс термінове оперативне втручання. Через це команда артиста оголосила про скасування всіх найближчих запланованих концертів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення, оприлюднене на офіційній сторінці музиканта в Instagram .

Що відомо про стан Степана Гіги

Як зазначили у повідомленні, стан легендарного співака наразі залишається важким, але стабільним.

Артист отримує всю необхідну медичну допомогу та потребує часу для відновлення і подальшої реабілітації.

"Дорогі шанувальники, друзі! Змушені повідомити, що найближчі заплановані концерти ми повинні скасувати у зв’язку із хворобою Степана Петровича та проведеним терміновим оперативним втручанням. Наразі його стан важкий, але стабільний… Просимо вибачення за незручності та дякуємо за розуміння і підтримку", - зазначено у зверненні команди артиста.

Представники артиста також додали, що обов’язково повідомлятимуть про подальші оновлення та плани після стабілізації стану співака.

Шанувальники та колеги артиста масово висловлюють слова підтримки та побажання якнайшвидшого одужання виконавцю.

Біографія Степана Гіги

Степан Гіга народився 16 листопада 1959 року в закарпатському селі Білки.

Його музичні здібності проявилися ще в дитинстві - у школі він займався вокалом і опановував гру на баяні.

Проте шлях до професійної освіти виявився непростим: тричі поспіль юнака не брали до музичного училища.

Після дев’ятого класу Гізі довелося працювати слюсарем, а згодом - водієм вантажівки.

Лише повернувшись з армії, він нарешті став студентом Ужгородського музичного училища.

У 1983 році Гіга закінчив навчання екстерном і вирушив до Києва, де вступив до консерваторії на вокальний факультет.

Уже на другому курсі він став солістом популярного того часу синтез-гурту "Стожари". Успіх колективу був настільки відчутним, що студентам дозволили відвідувати заняття у вільному режимі.

Після завершення консерваторії молодого співака направили працювати до Національної опери України, проте Гіга відмовився - відчував, що його покликання в іншому.

У цей період він отримував різні пропозиції, зокрема від Волинської філармонії, де йому навіть пропонували житло. Попри це, Степан повернувся на Закарпаття та став солістом обласної філармонії.

Через рік він створив джаз-рок гурт "Бескид", але колектив проіснував недовго.

Залишившись без роботи, музикант зосередився на аранжуванні, почав писати власні пісні та заснував студію "GIGARecords". Поступово він став впізнаваним не лише як виконавець, а й як композитор та продюсер.

У 1998 році Гіга отримав звання "Заслужений артист України". Уже за кілька років вийшли його альбоми "Друзі мої" та "Вулиця Наталі".

Останній став справжнім проривом - у 2002 році платівка розійшлася мільйонним тиражем і принесла співакові "Золотий диск". Того ж року він став народним артистом України, а його музика почала асоціюватися з класикою української естради.

Попри славу, Степан Гіга завжди намагався берегти сімейні стосунки від публічності. Його перша дружина була шкільною подругою - у подружжя народилася донька Квітослава, яка згодом теж пішла у музику.

Другою дружиною артиста стала бандуристка Галина, яка нині керує студією "GIGARecords". Вона народила співаку сина Степана.

Обидвоє дітей продовжили творчий шлях батька: Квітослава - як співачка, а Степан-молодший - як виконавець і композитор, який випустив свій перший альбом у 14 років.

Після початку повномасштабної війни Степан несподівано став вірусним у TikTok.

Його хіти отримали друге життя, з’явилися на перших позиціях музичних чартів, а сам артист перетворився на впізнавану медіа-персону серед молоді.

Хтось сприймав його як ностальгічну постать, хтось жартував або критикував, але так чи інакше - він став частиною нової хвилі українського інтернету.

Завдяки цьому музикант почав активно з’являтися на YouTube-шоу, співпрацювати з блогерами та знову привернув до себе увагу ширшої аудиторії.