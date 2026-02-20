"Мы боролись". Дети Степана Гиги впервые раскрыли правду о его болезни

Дети Степана Гиги впервые рассказали о последних месяцах жизни отца и причину его смерти. Несмотря на свое состояние, артист продолжал выходить на сцену, ведь вдохновлялся людьми.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью сына Степана и дочери Квитославы YouTube-каналу "ТСН Гламур".
Дочь Квитослава призналась, что ей до сих пор сложно осознать потерю отца. Он через боль выходил к людям и не хотел сдаваться.
"Мы многого не знали, насколько ему сложно. Но он выходил к людям, даже когда мы говорили, что надо немножко отдохнуть. Он вдохновлялся людьми. Мы понимали, что ему больно. Недаром тот стульчик стоял на этой сцене. Люди, возможно, думали, что это какая-то часть. Ему было тяжело", - рассказала певица.
Она отметила, что на сцене отец расцветал и оживал, вдохновляясь публикой.
"Мы много раз говорили: "Может, давай меньше немножко". А он: "Нет, мы идем работать. Если люди хотят, нуждаются, ждут меня, что я буду дома сидеть". Он до последнего работал", - добавил Степан-младший.
Семья народного артиста долгое время не комментировала детали болезни, которая унесла его жизнь. По словам дочери, они два с половиной месяца боролись за жизнь папы.
"Сахарный диабет очень решающую роль сыграл. Ну, и инфекция, с которой, к сожалению, не смог справиться организм. Мы боролись, старались, но произошло то, что произошло", - рассказала дочь.
"Говорить об этом трудно, и вспоминать, и пережить эту боль. На самом деле не верится до сих пор, что все же не смогли мы побороть эту болезнь", - добавила она.
По словам Квитославы, последние месяцы жизни отца они провели рядом с ним в больнице. Она закрылась и совсем не хотела ничего выходить на связь, поэтому о здоровье артиста ничего не говорили.
"Мне было очень это все больно. Даже до недавнего времени, после 40 дней, я уже начала немножечко заходить (в соцсети - ред). Так как-то отреагировал мой организм. Мне было больно смотреть вообще видео, вспоминать трудно", - поделилась она.
Со своей стороны Степан-младший добавил, что последний раз говорил с отцом о творчестве и работе. Кстати, репертуар артиста остался детям.
Напомним, в сети гуглили различные слухи о состоянии Гиги перед смертью, в частности, что ему ампутировали ногу. О госпитализации певца в ноябре сообщила его команда. Тогда он перенес сложную операцию, был в тяжелом, но стабильном состоянии. Умер народный артист 12 декабря.
