Бобул про смерть Гіги та його хворобу: "Непростима помилка"

Іво Бобул розповів, як він дізнався про смерть Степана Гіги . За словами співака, він пропонував допомогу, але було пізно.

Що співак думає про Гігу та його смерть

"Те, що сталося з ним, це непростима помилка. Він до себе ставився так, напевно. У нього здоров'я, він же знав, що в нього здоров'я таке. І треба було звернути увагу на себе, звичайно, концерти-концертами. Ну, трошки приділити собі увагу десь якось", - заявив Бобул.

При цьому співак пригадав пост композитора Михайла Борути, який засудив колег Гіги за те, що не всі вони приїхали до нього на похорон.

"Усіх сполошив, хто прийшов, хто не прийшов на похорон... А він ходив до когось на похорон, якщо з іншого боку взяти? А ти ходив до когось? Якщо в артиста робота, ти розумієш, що таке робота для артиста? Вона сьогодні є, а завтра вже не буде", - заявив Іво.

"Ми потім можемо прийти, поставити, сказати... Ти що, пам'ятаєш його? А ми знаємо від самого початку, як це все було. Ні, всіх узяв, пересварив", - обурився він.

Також співак згадав, що практично одразу дізнався про стан Гігі. Бобул запевнив, що пропонував свою допомогу. Але тоді вже було пізно.

"Мені шкода Степу, звичайно. Я дізнався одразу, мені подзвонили, тому що я подзвонив спочатку менеджеру і сказав: "Якщо щось треба, будь ласка, звертайтеся, що в мене буде, якось я допоможу". Ну, виявилося, що не потрібно було, тому що там усе відмовило", - розповів Бобул.

Що відомо про смерть Степана Гіги

Про смерть співака 12 грудня повідомили його родичі. З листопада Гіга перебував у лікарні, він скасував усі свої концерти, але планував знову вийти на сцену. Однак його стан не поліпшувався. Журналіст Віталій Глагола повідомляв, що за кілька днів до смерті Гізі ампутували ногу.