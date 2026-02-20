Помер зірка серіалу "Усі жінки - відьми": актор був прикутий до інвалідного візка
19 лютого помер американський актор Ерік Дейн, відомий за ролями у серіалах "Усі жінки - відьми", "Анатомія Грей" та "Ейфорія". Артисту було 53 роки. Причиною смерті стало рідкісне невиліковне захворювання - бічний аміотрофічний склероз (БАС).
Помер Ерік Дейн
За словами офіційного представника зірки, останні дні Ерік Дейн провів разом із найріднішими людьми.
"З великим сумом повідомляємо, що Ерік Дейн помер у четвер після мужньої боротьби з БАС. Він провів свої останні дні в оточенні близьких друзів, відданої дружини та двох прекрасних дочок: Біллі та Джорджії, які були центром його світу", - йдеться у повідомленні.
Про свій діагноз актор повідомив публічно навесні 2025 року. Тоді він розповідав, що перші симптоми проявилися у вигляді слабкості в правій руці, що і стало приводом звернутися до лікарів.
Попри серйозну хворобу, Дейн намагався залишатися активним і продовжував працювати, поки дозволяв фізичний стан.
"Врешті-решт усе, чого я хочу, це проводити час з родиною і трохи попрацювати, якщо зможу. Я не думаю, що це кінець моєї історії. Я просто не відчуваю в своєму серці, що це кінець для мене", - ділився він.
Згодом захворювання почало стрімко прогресувати. До червня 2025 року актор повністю втратив можливість користуватися правою рукою, восени його мовлення стало нечітким, а вже у жовтні він був змушений пересуватися на інвалідному візку.
Що відомо про боковий аміотрофічний склероз (БАС)
Бічний аміотрофічний склероз - це прогресуюча нейродегенеративна хвороба, яка вражає нервові клітини головного та спинного мозку, що відповідають за довільні рухи.
Симптоми можуть починатися з мовленнєвих порушень або слабкості в кінцівках і поступово поширюватися по всьому тілу.
Захворювання призводить до поступового паралічу м’язів, проблем із диханням, втрати ваги та погіршення когнітивних функцій.
На сьогодні ефективного лікування БАС не існує. У більшості випадків після встановлення діагнозу тривалість життя становить від трьох до п’яти років.
Водночас бувають винятки - наприклад, фізик-теоретик Стівен Гокінг прожив із цим діагнозом понад пів століття.
Коротка біографія Еріка Дейна
Ерік Вільям Дейн народився 11 листопада 1972 року у Сан-Франциско (США).
У студентські роки він активно займався спортом і грав у водне поло, однак після участі в театральній постановці "Всі мої сини" вирішив присвятити себе акторській професії.
У 1993 році Дейн переїхав до Лос-Анджелеса, де почав свою кар’єру в кіноіндустрії. Він знімався у серіалах The Wonder Years, "Одружені... та з дітьми" і "Розанна", що допомогло йому привернути увагу режисерів.
Згодом актор отримав ролі у відомих проєктах, зокрема "Усі жінки - відьми" та "Анатомія Грей", які принесли йому широку популярність.
Серед інших робіт за його участі - фільми "Дрейф", "Люди Ікс: Остання битва" та серіал "Ейфорія".
