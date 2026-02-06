ua en ru
Пт, 06 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Не треба нариватися". Павло Зібров не прийде на концерт пам'яті Степана Гіги - ось чому

П'ятниця 06 лютого 2026 20:17
UA EN RU
"Не треба нариватися". Павло Зібров не прийде на концерт пам'яті Степана Гіги - ось чому Павло Зібров та Степан Гіга (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Стосунки Павла Зіброва та Степана Гіги були зовсім не такими, як уявляють в соцмережах. Народний артист України детально пояснив, чому пропустив похорон колеги та не прийде на концерт вшанування його пам'яті.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Зіброва BLIK.UA.

Більше цікавого: соліст хору "Гомін" відповів на чутки про конфлікт зі Степаном Гігою

Чому Зібров не прийде на концерт пам'яті Гіги

До смерті у Гіги мав відбутися концерт в Палаці Спорту. Тепер його донька та син організовують на честь батька виступ з іншими артистами.

Як з'ясувалося, Зіброва не запросили. Він звернув увагу, що на афіші немає його та представників "старої гвардії".

"Гіга все ж таки класик, попсовик-класик. Мене там немає. Як і Бобула, Павліка, Дворського, Яремчуків, Білозір, Поповича", - прокоментував артист.

&quot;Не треба нариватися&quot;. Павло Зібров не прийде на концерт пам'яті Степана Гіги - ось чомуГіга помер 12 грудня 2025 року (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

Якими були стосунки Зіброва та Гіги

Раніше в мережі присоромили артиста через відстуність на похороні колеги. Тепер він пояснив, що в медіа та соцмережах перебільшили рівень їхніх взаємин.

Насправді ж вони були просто колегами, а не близькими друзями, а сам Зібров бачив Гігу в житті всього 5-7 разів.

"Там хайпу стільки було зі мною, з Бобулом, що ми його друзі. Чомусь на заході України вирішили, що ми друзі. А ми просто колеги", - зазначив він.

Павло додав, що навіть як глядач не планує приходити на концерт пам'яті. І на це є причина.

"Я не можу сам прийти. Там хтось, можливо, буде кидати яйця. Або знову буде казати щось. Не треба нариватися", - зазначив Зібров.

Що відомо про концерт пам’яті Степана Гіги

Нагадаємо, виступ заплановано на 28 грудня. На сцену вийдуть діти Степана Петровича (Квітослава та Степан-молодший) та численні артисти.

Серед них - Артем Пивоваров, Вася Байдак, Наталія Бучинська, Alyona Alyona, Віктор Бронюк (ТІК), Михайло Грицкан, Zlata Ognevich та інші.

Раніше ми писали, чому Христина Соловій відмовилася від участі в концерті пам’яті Степана Гіги.

&quot;Не треба нариватися&quot;. Павло Зібров не прийде на концерт пам'яті Степана Гіги - ось чомуХто виступить на концерті Гіги (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Морози до -25 повертаються: коли чекати пік холодів та як скоро потепліє
Морози до -25 повертаються: коли чекати пік холодів та як скоро потепліє
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ