"Мені шкода!" Полякова відхрестилася від різких слів чоловіка про Єфросиніну та "мажора"

14:55 21.03.2026 Сб
Чоловік Олі Полякової не лише критикував Єфросиніну, а ще й розніс її обранця
aimg Поліна Кузенко
"Мені шкода!" Полякова відхрестилася від різких слів чоловіка про Єфросиніну та "мажора" Оля Полякова і Маша Єфросиніна (колаж: РБК-Україна)

Співачка Оля Полякова прокоментувала резонансне інтерв’ю свого чоловіка Вадима Буряковського, в якому він різко висловився про Машу Єфросиніну та її обранця Тимура Хромаєва. Зірка заявила, що не поділяє цих слів і була неприємно вражена почутим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис в Instagram.

Що написала Полякова

Після хвилі обговорень у мережі співачка публічно відреагувала на скандал. Вона наголосила, що поважає Єфросиніну, її чоловіка та їхню родину, і назвала їх прикладом міцних стосунків.

За словами Полякової, вона не підтримує позицію свого чоловіка і була шокована його висловлюваннями. Артистка підкреслила, що ці слова могли образити важливих для неї людей.

"Мені було вкрай неприємно почути слова мого чоловіка в його інтерв’ю на адресу Маші і її родини - я їх не поділяю і відверто кажучи була шокована його заявами, які могли зробити боляче важливим для мене людям", - заявила співачка.

Вона окремо зазначила, що це виключно особиста думка Буряковського і не має стосунку до неї.

&quot;Мені шкода!&quot; Полякова відхрестилася від різких слів чоловіка про Єфросиніну та &quot;мажора&quot;Полякова публічно звернулася до Єфросиніної (скриншот)

"Я хочу це чітко зафіксувати: це його особиста позиція. Не моя. Іноді близькість не означає тотожність думок", - заявила Полякова.

"Але я вважаю за потрібне вибачитись! Мені шкода!" - резюмувала вона.

Що сказав чоловік Полякової

Нагадаємо, Буряковський в інтерв’ю Дмитру Гордону висловився про Єфросиніну, зазначивши, що вона нібито змушена постійно доводити, що є найкращою. Також він заявив, що в житті телеведуча не така відкрита, як на публіці.

Окремо бізнесмен згадав ситуацію, коли, за його словами, сказав щось, після чого Єфросиніна разом із чоловіком поїхали, і припустив, що це могло бути через тон спілкування.

Крім того, Буряковський різко висловився про Хромаєва. Він назвав його "мажором".

"Мажор... Він палець об палець, щоб всього добитися, не вдарив", - казав чоловік Полякової.

США зняли санкції з іранської нафти, яка "застрягла" у морі, - Бессент
США зняли санкції з іранської нафти, яка "застрягла" у морі, - Бессент
