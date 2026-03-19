Чоловік Полякової зізнався, чому ніколи з нею не розлучиться

19:00 19.03.2026 Чт
2 хв
Бізнесмен розповів про кризи, скандали та ревнощі в багаторічному шлюбі
Сюзанна Аль Маріді
Чоловік Полякової зізнався, чому ніколи з нею не розлучиться Вадим Буряковський та Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Вадим Буряковський, український бізнесмен та чоловік Олі Полякової, розкрив унікальні подробиці шлюбу зі співачкою. Він зізнався, чим його підкорила кохана та чи були думки про розлучення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів в інтерв’ю Гордону.

Більше цікавого: Як Оля Полякова готується стати бабусею

Що сказав Вадим Буряковський про дружину

За словами 64-річного бізнесмена, артистка має особливу рису, яка вирізняє її серед інших.

"Вона щира, не лицемірка. А серед артистів - це рідкість", - зазначив він.

Вадим чесно зізнався, чи думав колись про розлучення зі співачкою. З огляду на його слова, розставання неможливе.

"Ну, вона ж заявила, що я піду з цього шлюбу ногами вперед. А я кажу, що вона цього не дочекається", - сміючись сказав він.

Чоловік Полякової зізнався, чому ніколи з нею не розлучитьсяЯк зараз виглядає чоловік Полякової (скриншот)

Ревнощі та кризи в стосунках

Попри 18-річну різницю у віці, пара вже понад 20 років разом. За цей час у них були різні виклики, зокрема скандали та бійки.

"Вона дуже емоційна людина. Вона ще боксом займалася. Але не тому, що хоче вдарити, а через емоції. Якщо це можна назвати бійкою… Мені це смішно", - сказав Вадим.

За словами чоловіка, вони з Олею рідко бачаться, адже у неї багато роботи. Це і спричиняє кризи в стосунках. Але до цього він ставиться спокійно, адже сам свого часу постійно працював.

Чоловік Полякової зізнався, чому ніколи з нею не розлучитьсяПолякова з чоловіком (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Буряковський також зазначив, що не відчуває ревнощів до дружини, оскільки тоді б це означало, що він їй не довіряє.

"Вона ревнує. Я ж був гусаром раніше. Зрад не було. З мого боку точно, а з її - не знаю", - додав він.

Зі співачкою він познайомився на своєму дні народженні. Згодом вона дала йому зрозуміти, що він не старий. Зрештою у них почався роман, який переріс в родину.

Водночас Буряковський визнає - останнім часом різниця у віці стала відчутною.

"Ось це її покоління, вони більш прогресивні", - пояснив він.

Нагадаємо, у Олі та Вадима дві дочки - Маша та Аліса. Раніше ми писали, як чоловік співачки відреагував на заміжжя 20-річної доньки.

Ще більше цікавого:

Полякова прокоментувала звинувачення у плагіаті стилю Лободи

Оля Полякова чесно висловилася про зятя-іноземця

Новини
Кабмін найближчими днями подасть до Ради єдиний законопроєкт щодо податків, - джерело
Кабмін найближчими днями подасть до Ради єдиний законопроєкт щодо податків, - джерело
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО