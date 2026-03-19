Чоловік Полякової зізнався, чому ніколи з нею не розлучиться
Вадим Буряковський, український бізнесмен та чоловік Олі Полякової, розкрив унікальні подробиці шлюбу зі співачкою. Він зізнався, чим його підкорила кохана та чи були думки про розлучення.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів в інтерв’ю Гордону.
Що сказав Вадим Буряковський про дружину
За словами 64-річного бізнесмена, артистка має особливу рису, яка вирізняє її серед інших.
"Вона щира, не лицемірка. А серед артистів - це рідкість", - зазначив він.
Вадим чесно зізнався, чи думав колись про розлучення зі співачкою. З огляду на його слова, розставання неможливе.
"Ну, вона ж заявила, що я піду з цього шлюбу ногами вперед. А я кажу, що вона цього не дочекається", - сміючись сказав він.
Ревнощі та кризи в стосунках
Попри 18-річну різницю у віці, пара вже понад 20 років разом. За цей час у них були різні виклики, зокрема скандали та бійки.
"Вона дуже емоційна людина. Вона ще боксом займалася. Але не тому, що хоче вдарити, а через емоції. Якщо це можна назвати бійкою… Мені це смішно", - сказав Вадим.
За словами чоловіка, вони з Олею рідко бачаться, адже у неї багато роботи. Це і спричиняє кризи в стосунках. Але до цього він ставиться спокійно, адже сам свого часу постійно працював.
Буряковський також зазначив, що не відчуває ревнощів до дружини, оскільки тоді б це означало, що він їй не довіряє.
"Вона ревнує. Я ж був гусаром раніше. Зрад не було. З мого боку точно, а з її - не знаю", - додав він.
Зі співачкою він познайомився на своєму дні народженні. Згодом вона дала йому зрозуміти, що він не старий. Зрештою у них почався роман, який переріс в родину.
Водночас Буряковський визнає - останнім часом різниця у віці стала відчутною.
"Ось це її покоління, вони більш прогресивні", - пояснив він.
Нагадаємо, у Олі та Вадима дві дочки - Маша та Аліса. Раніше ми писали, як чоловік співачки відреагував на заміжжя 20-річної доньки.