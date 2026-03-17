"Не бачила її вже 5 років!". Полякову звинуватили у плагіаті стилю Лободи: реакція співачки

12:53 17.03.2026 Вт
Хвиля обговорень розгорілася після концерту, на якому артистка з’явилася з чубчиком, у леопардовому боді та з тростиною
aimg Іванна Пашкевич
Світлана Лобода та Оля Полякова (колаж РБК-Україна)

Співачка Оля Полякова висловилася про хвилю обговорень, яка виникла після одного з її виступів в новому сценічному образі. Артистка прокоментувала заяви про нібито схожість її стилю зі Світланою Лободою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар виконавиці для проєкту "Ранок у великому місті".

Так, під час одного з концертів на початку березня Полякова представила свою нову пісню "Ча-ча".

Разом з цим вона вирішила оновити свій сценічний стиль і поекспериментувала з зовнішністю.

Зірка зробила чубчик, а також змінила концертні образи.

На сцені виконавиця з’явилася в леопардовому боді та лосинах, і саме цей вихід одразу викликав хвилю порівнянь зі Світланою Лободою.

Оля Полякова (скріншот з відео)

У соцмережах писали, що Полякова нібито повторила не лише зачіску та вбрання колеги, а й окремі деталі постановки.

Зокрема, користувачі звернули увагу на тростини, які обидві артистки використали у своїх виступах.

  • Люблю і Свєту, і Олю, і тепер вони схожі!

  • Лобода, це ти?

  • Не знав, що Лобода має сестру близнючку

  • Абсолютно Лобода, все вилизано до дрібниць

  • Блін, реально танець Лободи, чи мені здається?

Оля Полякова (скріншот з відео)

Реакція Полякової на закиди

Співачка не промовчала й запевнила, що не стежить за тим, чим зараз займається її колега.

Ба більше, за словами знаменитості, подібні елементи образу давно використовують багато артистів у світовому шоу-бізнесі.

"Це тому, що я в окулярах? Я можу показати п'ятсот тисяч людей у прекрасному світовому шоу-бізнесі, які працюють в окулярах - це по-перше. По-друге, я не бачила цю артистку вже п'ять років! Я поняття не маю, чим вона займається", - сказала зірка.

Більше по темі:
Лобода Оля Полякова Зірки шоу-бізнесу
