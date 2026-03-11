Полякова чесно сказала, що думає про зятя-іноземця: "Навіть шкода його"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар артистки для проєкту "Наодинці з Гламуром".

Що Полякова думає про чоловіка доньки

За словами артистки, вона дуже тепло ставиться до чоловіка Марії і вважає його щирою та доброю людиною.

Водночас виконавиця зізналася, що такий характер може стати проблемою, якщо б юнак вирішив жити в Україні.

Полякова пояснила, що через війну українці стали більш жорсткими та емоційними, і для людини з таким м’яким темпераментом це могло б бути складно.

"Він класний, добрий, неагресивний. Звісно, що війна і нашим людям живеться нелегко, тому ми трошки агресивні. Ми дуже сильно відрізняємося від них (іноземців. - Ред.). Вони не розуміють, чого ми кричимо, сваримося. Він такий чистий, наївний, що навіть шкода його. Хоча я думаю, що в тому середовищі, де він живе, можна, мабуть, бути і таким. У нас, звісно, так не вижити", - сказала знаменитість.

Маша Полякова з чоловіком (фото: instagram.com/marypoppers1)

Також співачка з усмішкою розповіла, що донька у цих стосунках має досить сильний характер.

За її словами, Маша звикла до того, що поруч із нею люди, які виконують її прохання, і подібна модель поведінки частково збереглася й у нових стосунках.

"Вона не змінилася. Як тут в неї були слуги, так Маша і там знайшла слугу. Він її обслуговує, як то кажуть. Вона така домінантна. Так, вона піклується про чоловіка, але вона контролює. Він у неї старший "куди пошлють", - розповіла зірка.

Нагадаємо, що за музиканта Едена Пассареллі старша донька Олі Полякової вийшла заміж цього літа.

Закохані офіційно зареєстрували шлюб у США, однак повноцінного весільного святкування поки не проводили.

Дівчина планує організувати урочисту церемонію пізніше, ймовірно, в одній із країн Європи.

Раніше Оля Полякова зізнавалася, що не буде фінансувати весілля доньки.

За словами співачки, якщо молодята самі вирішили одружитися, то й витрати на святкування мають взяти на себе.

Вперше Маша привезла свого обранця до України наприкінці 2025 року. Тоді Еден Пассареллі познайомився з родиною коханої та навіть вивчив перше українське слово - "так".