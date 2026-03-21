"Мне жаль!" Полякова открестилась от резких слов мужа о Ефросининой и "мажоре"

Певица Оля Полякова прокомментировала резонансное интервью своего мужа Вадима Буряковского, в котором он резко высказался о Маше Ефросининой и ее избраннике Тимуре Хромаеве. Звезда заявила, что не разделяет этих слов и была неприятно поражена услышанным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram .

Что написала Полякова

После волны обсуждений в сети певица публично отреагировала на скандал. Она подчеркнула, что уважает Ефросинину, ее мужа и их семью, и назвала их примером крепких отношений.

По словам Поляковой, она не поддерживает позицию своего мужа и была шокирована его высказываниями. Артистка подчеркнула, что эти слова могли оскорбить важных для нее людей.

"Мне было крайне неприятно услышать слова моего мужа в его интервью в адрес Маши и ее семьи - я их не разделяю и откровенно говоря была шокирована его заявлениями, которые могли сделать больно важным для меня людям", - заявила певица.

Она отдельно отметила, что это исключительно личное мнение Буряковского и не имеет к ней отношения.

Полякова публично обратилась к Ефросининой (скриншот)

"Я хочу это четко зафиксировать: это его личная позиция. Не моя. Иногда близость не означает тождественность мнений", - заявила Полякова.

"Но я считаю нужным извиниться! Мне жаль!" - резюмировала она.

Что сказал муж Поляковой

Напомним, Буряковский в интервью Дмитрию Гордону высказался о Ефросининой, отметив, что она якобы вынуждена постоянно доказывать, что является лучшей. Также он заявил, что в жизни телеведущая не такая открытая, как на публике.

Отдельно бизнесмен вспомнил ситуацию, когда, по его словам, сказал что-то, после чего Ефросинина вместе с мужем уехали, и предположил, что это могло быть из-за тона общения.

Кроме того, Буряковский резко высказался о Хромаеве. Он назвал его "мажором".

"Мажор... Он палец о палец, чтобы всего добиться, не ударил", - говорил муж Поляковой.