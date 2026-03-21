ua en ru
Сб, 21 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Мне жаль!" Полякова открестилась от резких слов мужа о Ефросининой и "мажоре"

14:55 21.03.2026 Сб
2 мин
Муж Оли Поляковой не только критиковал Ефросинину, но и разнес ее избранника
aimg Полина Кузенко
"Мне жаль!" Полякова открестилась от резких слов мужа о Ефросининой и "мажоре" Оля Полякова и Маша Ефросинина (коллаж: РБК-Украина)

Певица Оля Полякова прокомментировала резонансное интервью своего мужа Вадима Буряковского, в котором он резко высказался о Маше Ефросининой и ее избраннике Тимуре Хромаеве. Звезда заявила, что не разделяет этих слов и была неприятно поражена услышанным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Больше интересного: Муж Поляковой объяснил, почему никогда с ней не разведется

Что написала Полякова

После волны обсуждений в сети певица публично отреагировала на скандал. Она подчеркнула, что уважает Ефросинину, ее мужа и их семью, и назвала их примером крепких отношений.

По словам Поляковой, она не поддерживает позицию своего мужа и была шокирована его высказываниями. Артистка подчеркнула, что эти слова могли оскорбить важных для нее людей.

"Мне было крайне неприятно услышать слова моего мужа в его интервью в адрес Маши и ее семьи - я их не разделяю и откровенно говоря была шокирована его заявлениями, которые могли сделать больно важным для меня людям", - заявила певица.

Она отдельно отметила, что это исключительно личное мнение Буряковского и не имеет к ней отношения.

&quot;Мне жаль!&quot; Полякова открестилась от резких слов мужа о Ефросининой и &quot;мажоре&quot;Полякова публично обратилась к Ефросининой (скриншот)

"Я хочу это четко зафиксировать: это его личная позиция. Не моя. Иногда близость не означает тождественность мнений", - заявила Полякова.

"Но я считаю нужным извиниться! Мне жаль!" - резюмировала она.

Что сказал муж Поляковой

Напомним, Буряковский в интервью Дмитрию Гордону высказался о Ефросининой, отметив, что она якобы вынуждена постоянно доказывать, что является лучшей. Также он заявил, что в жизни телеведущая не такая открытая, как на публике.

Отдельно бизнесмен вспомнил ситуацию, когда, по его словам, сказал что-то, после чего Ефросинина вместе с мужем уехали, и предположил, что это могло быть из-за тона общения.

Кроме того, Буряковский резко высказался о Хромаеве. Он назвал его "мажором".

"Мажор... Он палец о палец, чтобы всего добиться, не ударил", - говорил муж Поляковой.

Еще больше интересного

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Маша Ефросинина Оля Полякова Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
США сняли санкции с иранской нефти, которая "застряла" в море, - Бессент
США сняли санкции с иранской нефти, которая "застряла" в море, - Бессент
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО