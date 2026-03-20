"Мажор". Коханий Полякової приголомшив зізнанням про Єфросиніну та її чоловіка

Чоловік Олі Полякової Вадим Буряковський зробив зізнання про стосунки з подругою та колегою співачки Машою Єфросиніною. Він пригадав непорозуміння, через яке ведуча з чоловіком могли образитися, та поділився власними враженнями від спілкування.

Як повідомляє РБК-Україна , про це він розповів в інтерв'ю Гордону.

Що сказав Буряковський про Єфросиніну

Бізнесмен чесно зізнався, чи йому подобається телеведуча.

"На сцені", - лаконічно прокоментував він.

За його словами, раніше Маша була зажатою. Саме співпраця та дружба з Поляковою допомогли їй розкритися.

"Вона в житті не така відкрита. Оля сильно їй допомогла, завдяки Олі вона так відкрилась. Подивись перші передачі - вона такою не була", - сказав він.

Вадим також розкрив цікаві деталі їхнього спілкування. Він звернув увагу, що ведуча постійно змушена доводити, що вона найкраща.

"Я її знаю, я ж дивився їхні виступи з Юрою (Горбуновим - ред.) на "Новому каналі". Я кажу: "Ну ти, Машо, для мене як рідна". Вони чудово працювали. А потім ось ця трансформація. Вона змушена весь час доводити, що вона у всьому найкраща. Ну це ж важко. У багатьох така риса є", - зазначив він.

Про чоловіка Єфросиніної

Буряковський пригадав випадок, який міг образити Машу та її чоловіка Тимура Хромаєва.

"Я щось їй сказав, і вони просто поїхали разом із її чоловіком. Я навіть не розумію, чому", - зізнався він.

На питання, чи це було щось образливе, він заперечив. Водночас поділився враженням від чоловіка ведучої.

"Мабуть, сказав не в тому тоні. Ну я не міг нічого такого образливого сказати. Я сказав у нормальному такому тоні. Можливо, якийсь привід був, можливо, щоб Тимур правильно зрозумів. Тимур з мажорів, а мажори важко все переживають", - пояснив він.

На думку Вадими, Хромаєв досягнув успіху зовсім не самостійно.

"Мажор... Він палець об палець, щоб всього добитися, не вдарив", - сказав він.

Крім того, Буряковський згадав випадок, який його приголомшив.

"Ми святкували останній день народження Маші. Вона нас запросила. Це будинок його батька в Лісниках. Я подивився, в якому занедбаному стані перебуває дім, і був вражений", - розповів він.

Він також погодився з припущенням, що, можливо, немає коштів на догляд за будинком.

"Ну я ж про це і кажу", - додав чолові співачка.

