"Мажор". Коханий Полякової приголомшив зізнанням про Єфросиніну та її чоловіка

15:58 20.03.2026 Пт
Бізнесмен розповів про непорозуміння із зірковою парою та згадав шокуючу зустріч
Сюзанна Аль Маріді
"Мажор". Коханий Полякової приголомшив зізнанням про Єфросиніну та її чоловіка

Чоловік Олі Полякової Вадим Буряковський зробив зізнання про стосунки з подругою та колегою співачки Машою Єфросиніною. Він пригадав непорозуміння, через яке ведуча з чоловіком могли образитися, та поділився власними враженнями від спілкування.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів в інтерв'ю Гордону.

Що сказав Буряковський про Єфросиніну

Бізнесмен чесно зізнався, чи йому подобається телеведуча.

"На сцені", - лаконічно прокоментував він.

За його словами, раніше Маша була зажатою. Саме співпраця та дружба з Поляковою допомогли їй розкритися.

"Вона в житті не така відкрита. Оля сильно їй допомогла, завдяки Олі вона так відкрилась. Подивись перші передачі - вона такою не була", - сказав він.

Вадим також розкрив цікаві деталі їхнього спілкування. Він звернув увагу, що ведуча постійно змушена доводити, що вона найкраща.

"Я її знаю, я ж дивився їхні виступи з Юрою (Горбуновим - ред.) на "Новому каналі". Я кажу: "Ну ти, Машо, для мене як рідна". Вони чудово працювали. А потім ось ця трансформація. Вона змушена весь час доводити, що вона у всьому найкраща. Ну це ж важко. У багатьох така риса є", - зазначив він.

Чоловік Полякової про стосунки з її подругою (скриншот)

Про чоловіка Єфросиніної

Буряковський пригадав випадок, який міг образити Машу та її чоловіка Тимура Хромаєва.

"Я щось їй сказав, і вони просто поїхали разом із її чоловіком. Я навіть не розумію, чому", - зізнався він.

На питання, чи це було щось образливе, він заперечив. Водночас поділився враженням від чоловіка ведучої.

"Мабуть, сказав не в тому тоні. Ну я не міг нічого такого образливого сказати. Я сказав у нормальному такому тоні. Можливо, якийсь привід був, можливо, щоб Тимур правильно зрозумів. Тимур з мажорів, а мажори важко все переживають", - пояснив він.

Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/timur_khromaev)

На думку Вадими, Хромаєв досягнув успіху зовсім не самостійно.

"Мажор... Він палець об палець, щоб всього добитися, не вдарив", - сказав він.

Крім того, Буряковський згадав випадок, який його приголомшив.

"Ми святкували останній день народження Маші. Вона нас запросила. Це будинок його батька в Лісниках. Я подивився, в якому занедбаному стані перебуває дім, і був вражений", - розповів він.

Він також погодився з припущенням, що, можливо, немає коштів на догляд за будинком.

"Ну я ж про це і кажу", - додав чолові співачка.

Полякова з чоловіком (фото: instagram.com/polyakovamusic)

