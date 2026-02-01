Лейбл Jerry Heil поставив крапку в скандалі з Кажанною

Що розповіли в NOVA MUSIC

Лейбл заявив, що фінансові та правові питання було вирішено. А ще Кажанна отримала "деталізовану звітність за увесь період співпраці".

Також лейбл передав співачці дистрибуцію бек-каталогу, всю частку майнових прав та всі доступи до платформ і соцмереж.

"Щодо торгової марки повідомляємо, що Лейбл не претендує на будь-які права на неї, визнає Артистку єдиною правовласницею і не перешкоджає її використанню. Надалі, усю подальшу роботу по своєму проєкту виконуватиме безпосередньо Кажанна. Від сьогодні лейбл не бере участі у жодному організаційному процесі чи домовленості", - запевнили в лейблі.

Представники NOVA MUSIC наголосили, що "кожна зі сторін виконала свої обовʼязки".

Допис лейблу Jerry Heil (скриншот)

Заяву вже прокоментувала Кажанна. Під дописом вона коротко написала "bye-bye". А в Stories співачка зазначила, що святкує кінець цієї історії.

Stories Кажанни (скриншот)

Чому виник скандал

Нагадаємо, нещодавно Кажанна публічно рознесла лейбл та заявила, що хоче, аби її "відпустили з цього рабського контракту".

"У мене немає більше бажання вести публічну діяльність та писати музику. Індустрія - жах, соціум ще гірше. Дякую лейблу Nova Music за всі мої моральні травми за ці два роки, ви як той самий перший колишній після якого треба десять років терапії. Гудбай", - написала співачка.

Згодом з'явилася реакція Nova Music на звинувачення Кажанни. Лейбл спробував виправдатися, але отримав ще більше критики.

PR-фахівчиня та власниця агенції a69pr Альона Гармаш прокоментувала скандал навколо Кажанни та Джеррі Хейл. Вона зазначила, що не береться шукати винних, але ця ситуація дійсно показова.

"Контракти не підписуються під примусом. Їх підписують свідомо - і всі умови там прописані. Не влаштовує - не підписуй", - наголосила Гармаш.