Зіркова PR-менеджерка про скандал між Кажанною і Jerry Heil: "Контракти підписуються свідомо"

Середа 21 січня 2026 10:50
UA EN RU
Зіркова PR-менеджерка про скандал між Кажанною і Jerry Heil: "Контракти підписуються свідомо" PR-фахівчиня прокоментувала скандал між Кажанною і Jerry Heil (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич, Поліна Іваненко

Скандал довкола заяв співачки Кажанни про "рабський контракт" із лейблом Nova Music, який належить Jerry Heil, спровокував нову хвилю дискусій у соцмережах - як серед фанатів, так і серед представників індустрії.

Свою оцінку ситуації в коментарі для РБК-Україна дала PR-фахівчиня та власниця агенції a69pr Альона Гармаш.

Зіркова PR-менеджерка наголосила, що не береться визначати, хто правий у конфлікті, адже не бачила умов контракту, однак звернула увагу на проблему нерозуміння аудиторією принципів роботи музичного бізнесу.

"Я не беруся оцінювати, хто правий, а хто ні - я не бачила умов контракту. Але з позиції продюсування та PR можу сказати: у цій історії багато емоцій і дуже мало розуміння в аудиторії, як насправді працює музичний бізнес загалом", - зазначила вона.

Зіркова PR-менеджерка про скандал між Кажанною і Jerry Heil: &quot;Контракти підписуються свідомо&quot;Альона Гармаш (фото: instagram.com/alenagarmash)

"Не влаштовує - не підписуй": про контракти та відповідальність артистів

За словами Гармаш, у суспільстві досі популярний стереотип, що "продюсери забирають у артистів усе", однак підписання контрактів - це відповідальне рішення, яке не відбувається примусово.

"Контракти не підписуються під примусом. Їх підписують свідомо - і всі умови там прописані. Не влаштовує - не підписуй", - сказала вона.

Водночас, на її думку, конфліктні ситуації варто вирішувати в юридичній площині, а не через публічні сварки у соцмережах.

“Я вважаю, що конфлікти варто вирішувати в юридичному полі, а не публічно з’ясовувати стосунки в соцмережах. Має бути зрілий діалог з обох сторін”, - підкреслила Гармаш.

Що могло загострити ситуацію

PR-фахівчиня звернула увагу на комунікацію артистки у Threads. За її словами, на цьому етапі було помітно надто емоційний тон.

"У цій історії мене особисто неприємно здивувала токсичність з боку Кажанни, яку ми побачили в Threads", - зазначила власниця агенції a69pr.

Вона додала, що, за озвученою позицією лейблу, між сторонами начебто тривали перемовини та була домовленість щодо відтермінованої публічної заяви про розрив співпраці.

Зіркова PR-менеджерка про скандал між Кажанною і Jerry Heil: &quot;Контракти підписуються свідомо&quot;Альона Гармаш (фото: instagram.com/alenagarmash)

Окремо Альона Гармаш звернула увагу на факт, що, за публічними заявами, лейбл дозволив завершити співпрацю без фінансових претензій.

"Те, що лейбл публічно відпустив артиста й не наполягав на фінансовій компенсації, для мене радше позитивний сигнал", - сказала вона.

При цьому підприємиця підкреслила, що не стає на чийсь бік, оскільки не знає всіх внутрішніх домовленостей.

"Не 90-ті"

Коментуючи тезу про те, що ситуації з лейблами в Україні нібито нагадують "90-ті", PR-фахівчиня заявила, що не погоджується з таким порівнянням.

"Я не вважаю, що ми повернулися в 90-ті в сенсі бандитських методів. Основна проблема інша - нерозвинена культура лейблів і нерозуміння їхньої ролі як з боку артистів, так і з боку аудиторії", - пояснила вона.

За її словами, існують різні моделі співпраці: від простої дистрибуції до повного продюсування.

"Є проста дистрибуція - коли лейбл лише вивантажує музику на платформи, збирає роялті й віддає відсоток артисту. А є повне або часткове продюсування", - сказала зіркова PR-фахівчиня.

Вона зазначила, що у випадку продюсування лейбл може фінансувати кліпи, візуальний стиль, PR, digital-промо та юридичний супровід, а прибуток часто з’являється не одразу.

"Перші роки лейбл працює в мінус… Прибуток, у кращому випадку, з’являється через 2–3 роки", - пояснила Гармаш.

Чи вдарить скандал по Jerry Heil перед Нацвідбором

Також Альона Гармаш висловила думку, що ця історія навряд чи матиме негативний вплив на Jerry Heil.

"Моя думка - в мінус точно ні. З комунікаційної точки зору Jerry Heil пройшла цю кризу достатньо гідно. Бажаю їй успіху на Нацвідборі 7 лютого", - сказала вона.

Зіркова PR-менеджерка про скандал між Кажанною і Jerry Heil: &quot;Контракти підписуються свідомо&quot;Jetty Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Що відомо про конфлікт між Кажанною та Nova Music

Конфлікт розпочався після того, як Кажанна опублікувала у Threads пародійний допис на пісню Jerry Heil, з якою та потрапила у фінал Національного відбору на Євробачення.

Артистка процитувала рядки "Вилася зима", вставляючи між ними слово "Бог", і додала: "Як мала звучати моя пісня, щоб пройти в фінал Нацвідбору".

Після хвилі критики з боку фанатів Jerry Heil Кажанна заявила, що насправді не подавалася на конкурс, а також натякнула на причини цього рішення.

Згодом співачка повідомила, що йде з лейблу Nova Music. Серед причин вона назвала моральну напругу та "рабський контракт".

Зіркова PR-менеджерка про скандал між Кажанною і Jerry Heil: &quot;Контракти підписуються свідомо&quot;Кажанна (фото: instagram.com/kazhanna_)

У відповідь Jerry Heil заявила, що лейбл підтримував артистку та інвестував у її розвиток.

За її словами, усі авторські права на музику Кажанни належать самій виконавиці, а обмежень щодо релізів чи участі в конкурсах не було.

У Nova Music повідомили, що наприкінці 2025 року сторони вирішили переглянути умови співпраці, а у грудні відбулася зустріч, під час якої обговорили дострокове завершення контракту.

У лейблі наголосили, що проєкт не приніс фінансового прибутку, однак компанія не вимагала компенсації від артистки та не посягала на її авторські права.

