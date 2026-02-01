Відома журналістка пішла з телемарафону: що сталося

Телеведуча і журналістка Тетяна Гончарова оголосила, що більше не буде працювати на телевізійному Нацмарафоні "Єдині новини". Там вона вела ефіри з 24 лютого 2022 року.

Чому йде Гончарова, розповідає РБК-Україна з посиланням на її допис з Facebook .

Відома журналістка звільнилася з телемарафону

Тетяна зазначила, що пішла з "Єдиних новин" 31 січня. Також вона розкрила причини й прокоментувала інформацію, яка нині з'являється у ЗМІ.

"ТОВ "Кінокіт", яке раніше виробляло контент для телеканалу "Рада" в рамках телемарафону, наразі зупинило роботу. Припинення роботи продакшну відбулося без пояснень - колективу повідомили лише, що це пов'язано з тим, що канал "Рада" не оголосив мистецького конкурсу. В чому причина непроведення конкурсу, співробітникам не пояснили", - процитувала статті Гончарова.

"Все це відповідає дійсності, додати нічого", - зауважила вона.

При цьому журналістка вирішила все ж висловитися про свій досвід та шлях. Вона згадала ефіри лютого-березня 2022 року та зазначила, що їй було важливо працювати й "бути буквально струмом для тих, в кому він закінчився".

"Для мене важливо було, що за ці роки в марафоні я мала змогу надихнути глядачів донатити і таким чином на моїх ефірах було зібрано на потреби військових біля 4 мільйонів доларів", - наголосила Тетяна.

Допис ведучої (скріншот)

"Було важливим (дякую головній редакторці Наталії Яструбенко за розуміння інколи мого бажання бути водночас в різних місцях) і є те, що поза кадром з першого дня повномасштабного і донині лишаюсь волонтером і здуватися не збираюсь, а тільки беззупинно збираю і акумулюю, низько вклоняючись ЗСУ", - додала вона.

Ведуча згадала, що для неї було важливо "намагатись витискати інформаційний максимум" під час роботи.

"Для мене важливо було професійно робити свою роботу в дощ, сніг, в холод, в обстріли, в атаки. Я дякую тим людям в колективі, які були поруч і працювали з такою ж віддачею. Поважаю лише тих, хто завжди на максимумі, хто не ламався, служив іншим, працював за кількох, не шукав можливостей не вийти на роботу", - пояснила Гончарова.

"Але також мене важливо, щоб певні історії закінчувалися вчасно. Як сталося в цьому випадку. Тому далі роблю, що повинна, з тим що маю, там, де я є", - резюмувала вона.

Чим нині займатиметься журналістка - поки що невідомо.

Хто така Тетяна Гончарова

Тетяна Гончарова - українська журналістка та ведуча. Народилася у Луганську, свою кар’єру розпочала на Луганській обласній телерадіокомпанії, а з 2003 року працює в Києві.

Працювала на "MTV Україна", "К1", "Тонісі", "Інтері", "UA:Перший", вела ранкове шоу "Доброго ранку, Україно!" на телеканалі "Ера".

У медіа її нерідка згадували через роботу на суперечливих телеканалах. Зокрема, через "Еру", яку пов’язували з Андрієм Деркачем. Тетяна була ведучою політичних програм на проросійському ZIK Віктора Медведчука, а у 2020 році очолювала "Оперативний штаб" на Kyiv.live - каналі, пов’язаному з Вадимом Столаром.