ua en ru
Нд, 01 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Відома журналістка пішла з телемарафону: що сталося

Неділя 01 лютого 2026 17:17
UA EN RU
Відома журналістка пішла з телемарафону: що сталося Тетяна Гончарова (фото: facebook.com/goncharovatetyana)
Автор: Поліна Іваненко

Телеведуча і журналістка Тетяна Гончарова оголосила, що більше не буде працювати на телевізійному Нацмарафоні "Єдині новини". Там вона вела ефіри з 24 лютого 2022 року.

Чому йде Гончарова, розповідає РБК-Україна з посиланням на її допис з Facebook.

Відома журналістка звільнилася з телемарафону

Тетяна зазначила, що пішла з "Єдиних новин" 31 січня. Також вона розкрила причини й прокоментувала інформацію, яка нині з'являється у ЗМІ.

"ТОВ "Кінокіт", яке раніше виробляло контент для телеканалу "Рада" в рамках телемарафону, наразі зупинило роботу. Припинення роботи продакшну відбулося без пояснень - колективу повідомили лише, що це пов'язано з тим, що канал "Рада" не оголосив мистецького конкурсу. В чому причина непроведення конкурсу, співробітникам не пояснили", - процитувала статті Гончарова.

"Все це відповідає дійсності, додати нічого", - зауважила вона.

При цьому журналістка вирішила все ж висловитися про свій досвід та шлях. Вона згадала ефіри лютого-березня 2022 року та зазначила, що їй було важливо працювати й "бути буквально струмом для тих, в кому він закінчився".

"Для мене важливо було, що за ці роки в марафоні я мала змогу надихнути глядачів донатити і таким чином на моїх ефірах було зібрано на потреби військових біля 4 мільйонів доларів", - наголосила Тетяна.

Відома журналістка пішла з телемарафону: що сталосяДопис ведучої (скріншот)

"Було важливим (дякую головній редакторці Наталії Яструбенко за розуміння інколи мого бажання бути водночас в різних місцях) і є те, що поза кадром з першого дня повномасштабного і донині лишаюсь волонтером і здуватися не збираюсь, а тільки беззупинно збираю і акумулюю, низько вклоняючись ЗСУ", - додала вона.

Ведуча згадала, що для неї було важливо "намагатись витискати інформаційний максимум" під час роботи.

"Для мене важливо було професійно робити свою роботу в дощ, сніг, в холод, в обстріли, в атаки. Я дякую тим людям в колективі, які були поруч і працювали з такою ж віддачею. Поважаю лише тих, хто завжди на максимумі, хто не ламався, служив іншим, працював за кількох, не шукав можливостей не вийти на роботу", - пояснила Гончарова.

"Але також мене важливо, щоб певні історії закінчувалися вчасно. Як сталося в цьому випадку. Тому далі роблю, що повинна, з тим що маю, там, де я є", - резюмувала вона.

Чим нині займатиметься журналістка - поки що невідомо.

Хто така Тетяна Гончарова

Тетяна Гончарова - українська журналістка та ведуча. Народилася у Луганську, свою кар’єру розпочала на Луганській обласній телерадіокомпанії, а з 2003 року працює в Києві.

Працювала на "MTV Україна", "К1", "Тонісі", "Інтері", "UA:Перший", вела ранкове шоу "Доброго ранку, Україно!" на телеканалі "Ера".

У медіа її нерідка згадували через роботу на суперечливих телеканалах. Зокрема, через "Еру", яку пов’язували з Андрієм Деркачем. Тетяна була ведучою політичних програм на проросійському ZIK Віктора Медведчука, а у 2020 році очолювала "Оперативний штаб" на Kyiv.live - каналі, пов’язаному з Вадимом Столаром.

Також вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу телемарафон Єдині новини Зірки шоу-бізнесу Ведуча
Новини
Штурм на Покровському фронті провалився: ЗСУ знищили 4 взводи ворога (відео)
Штурм на Покровському фронті провалився: ЗСУ знищили 4 взводи ворога (відео)
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві