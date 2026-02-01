Лейбл Jerry Heil поставил точку в скандале с Кажанной

Что рассказали в NOVA MUSIC

Лейбл заявил, что финансовые и правовые вопросы были решены. А еще Кажанна получила "детализированную отчетность за весь период сотрудничества".

Также лейбл передал певице дистрибуцию бэк-каталога, всю долю имущественных прав и все доступы к платформам и соцсетям.

"Относительно торговой марки сообщаем, что Лейбл не претендует на любые права на нее, признает Артистку единственной правообладательницей и не препятствует ее использованию. В дальнейшем, всю дальнейшую работу по своему проекту будет выполнять непосредственно Кажанна. С сегодняшнего дня лейбл не участвует ни в одном организационном процессе или договоренности", - заверили в лейбле.

Представители NOVA MUSIC отметили, что "каждая из сторон выполнила свои обязанности".

Пост лейбла Jerry Heil (скриншот)

Заявление уже прокомментировала Кажанна. Под постом она коротко написала "bye-bye". А в Stories певица отметила, что празднует конец этой истории.

Stories Кажанны (скриншот)

Почему возник скандал

Напомним, недавно Кажанна публично разнесла лейбл и заявила, что хочет, чтобы ее "отпустили из этого рабского контракта".

"У меня нет больше желания вести публичную деятельность и писать музыку. Индустрия - ужас, социум еще хуже. Спасибо лейблу Nova Music за все мои моральные травмы за эти два года, вы как тот самый первый бывший после которого надо десять лет терапии. Гудбай", - написала певица.

Впоследствии появилась реакция Nova Music на обвинения Кажанны. Лейбл попытался оправдаться, но получил еще больше критики.

PR-специалист и владелица агентства a69pr Алена Гармаш прокомментировала скандал вокруг Кажанны и Джерри Хейл. Она отметила, что не берется искать виновных, но эта ситуация действительно показательна.

"Контракты не подписываются под принуждением. Их подписывают сознательно - и все условия там прописаны. Не устраивает - не подписывай", - подчеркнула Гармаш.