Кажанна рознесла лейбл Jerry Heil: "Хочу, щоб відпустили з цього рабського контракту"

Співачка Кажанна, яка стала відомою після треків "Ти гірка", "Пазл", "Жалі", а нещодавно увірвалася в "топи" Spotify з піснею "Boy", публічно розкритикувала заснований Jerry Heil лейбл Nova Music. Дівчина заявила про шантаж зарплатою, невиплату роялті та завданні моральних травм.

З чого усе почалося

Спочатку Кажанна (справжнє ім'я - Ганна Макієнко), потролила Джеррі (Яну Шемаєву) та її трек для Нацвідбору. Співачка пожартувала про релігійний текст та показала, якою була б її пісня, якби вона також подавала її на Нацвідбір.

Кажанна пожартувала над Jerry Heil (скриншот)

Дописи Кажанни про Джеррі здивували багатьох фанів, адже раніше артистки не давали натяків на те, що у їхній співпраці були якісь проблеми. Ганна іноді співала на "розігріві" у Яни та була артисткою її лейблу.

Але згодом Кажанна заявила, що талант завжди перемагає обставини. Вона обережно натякнула, що мала певні складнощі у співпраці, а потім вирішила казати про все прямо.

"У мене немає більше бажання вести публічну діяльність та писати музику. Індустрія - жах, соціум ще гірше. Дякую лейблу Nova Music за всі мої моральні травми за ці два роки, ви як той самий перший колишній після якого треба десять років терапії. Гудбай", - написала співачка.

Кажанна йде з лейбла Jerry Heil (скриншот)

Кажанна заговорила про "рабський контракт"

На цьому все не закінчилося. Співачка зробила новий допис, в якому чітко пояснила, чому вирішила піти з лейбла та чому робить це саме зараз.

"Хочу зауважити, що я не закликаю до "публічного цькування" Джері Хейл, я лише хочу фідбеку від команди Nova Music, якого мені не вдалося досягнути в особистих діалогах. Яну я згадала тому, що все ж нічого не відбувається без згоди "верхівки", - заявила Кажанна.

"А ще я хочу, щоб мене нарешті відпустили з цього рабського контракту, як і було домовлено, але не шантажували зарплатою чи роялті, щоб я підписала нову угоду з умовами, що мене не влаштовують, як це відбувається зараз (паралельно змушуючи далі знімати рекламу), чи навішували космічні борги, які вони не можуть підтвердити (заплачу 10 гривень тому хто знайде у мене в профілі дорогий кліп без спонсорської допомоги (брендів), або фотозйомку чи обкладинку до пісні, зняту не по бартеру)", - додала вона.

Кажанна рознесла лейбл Jerry Heil (скриншоти)

За словами Ганни, їй смішно читати закиди, що скандал нібито виник саме напередодні "Євробачення".



"Про "ботів з пустими акаунтами", ніби я це "оплатила", я ще раз повторю, що в мене мінус на карті, бо ви, Nova Music, не виплачуєте мені роялті. Єдині люди які мали "платити мені" в індустрії - це ви", - написала Кажанна.

"Моя мета - не срач. Моя мета - не "завадити прекрасній Яні з Нацвідбором", моя мета - аби індустрія змінилася, а не зʼявлялися лейбли, які називають себе Nova і співають стару пісеньку шоубізу 2000-х", - наголосила співачка.

Реакція Jerry Heil

Яна не одразу відреагувала на скандал. Спочатку вона писала у своєму Telegram-каналі, що навіть не бачила заяв Кажанни. Але пізніше вона все ж вийшла з повноцінним дописом.

Дописи Jerry Heil (скриншот)

"Я не знаю, який лейбл міг так накрутити Аню. Бо знаю, що коли лейбл хантить, він буде страшно котити бочку на той лейбл, на якому знаходиться артист зараз. Якщо Аня дійшла до таких висновків сама - це дуже сумно. Хто знає мою історію, хоча б починаючи десь з 2017 року, знає, що я пройшла шлях непростий і ніколи б не вчинила так з будь-яким артистом - а тим більше з дівчиною, якій ми взялися допомогти", - написала Jerry.

"В лейблі ніколи не розповідали Ані, яку музику писати, не стримували її, не забороняли і не змушували щось створювати. Ми були закохані в її талант, унікальність і сміливість пошуку. Навпаки - ми створювали умови, щоб їй було максимально комфортно працювати. Мені, як дуже спокійній людині, яка не вміє агресивно реагувати, супер дивно це читати і якщо чесно, то боляче", - додала вона.

Реакція Jerry Heil (скриншот)

За словами співачки, мало хто стає великим миттєво, а сама вона лише декілька років тому "вийшла з боргів попри досить великі цифри на стрімах".

"Для мене кожен трек Ані - навіть ті, що залітали трошки менше - це прорив. Це щоб ви розуміли моє ставлення до її музики. Усі авторські права належать Ані. Бо вже пишуть щось типу "ми забираємо права" - і думки такої не було. Ало… Ми ж не в 90-х", - запевнила Джеррі.

"Так само абсурдно звучать твердження про те, що ми нібито забороняли Ані брати участь у Нацвідборі чи подавляли релізи.. Що це за маячня?! Я пропонувала Ані і навіть ділилася з командою, що сама не піду, щоб повністю її підтримувати", - резюмувала вона.

Jerry Heil висловилася про Кажанну (скриншот)

Також Яна заявила, що фінансові питання, які так цікавлять багатьох користувачів, будуть висвітлені у зверненні лейблу.