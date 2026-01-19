ua en ru
Пн, 19 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Не було ні копійки": Кажанна дорікнула Jerry Heil і розкрила нові деталі скандалу з лейблом

Понеділок 19 січня 2026 13:40
UA EN RU
"Не було ні копійки": Кажанна дорікнула Jerry Heil і розкрила нові деталі скандалу з лейблом Кажанна і Джеррі Хейл (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Кажанна, яка оголосила, що йде з лейблу Nova Music, висловилася про скандал та розкрила нові деталі. Ганна Макієнко (справжнє ім'я артистки) заговорила про несправедливість.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram Кажанни.

Нові деталі скандалу між Кажанною і лейблом Jerry Heil

Співачка вирішила пояснити, чому не може показати якусь звітність щодо того, скільки заробляла, та скільки з цих грошей отримував лейбл. За словами Ганни, цифри їй нібито ніхто не показав.

"Чому тоді я роблю висновки, що вкладення лейблу (які я мала відбити за контрактом) окупилися і я можу піти? Бо я знаю точні ціни за саунд продакшн (саундів обирала я), а також знаю, скільки платили мені - значить порахувати 70% легко. До слова, звідки я взагалі знаю, що це було 30%, а не, наприклад, 10%? Я не бачила цифр", - заявила Кажанна.

При цьому артистка визнала, що у лейбла, співзасновницею якого є Джеррі Хейл, дійсно були витрати, окрім музики. Але вони були, запевнила Кажанна, добровільними.

"Я дуже багато роботи виконала сама, або колаборуючись: образ, стилізація, кілька зйомок щомісяця для портфоліо, що дуже сильно повпливало на моє просування, робила стратегічний план, домовлялась про інтервʼю та шоу, режисувала свої концерти самостійно, знаходила костюми, з креативом підходила до продажу квитків. І це база", - наголосила співачка.

&quot;Не було ні копійки&quot;: Кажанна дорікнула Jerry Heil і розкрила нові деталі скандалу з лейбломКажанна показала спільний кадр з засновниками лейблу (фото: instagram.com/kazhanna_)

Але вона все ж вирішила піти, бо відсоток її роботи "не відповідав відсотку зарплати". А рекламу, зазначила Кажанна, їй взагалі допомагали знімати друзі. А ще вона дорікнула Jerry й пригадала про її зайнятість.

"Відео на пісню "Жалі" зняті надворі, як могла, бо в той час команда була на "Євробаченні", і майже не на звʼязку. Або в турі. Або ще десь. Я два тижні нагадувала про зарплату, часто, в мене не було ні копійки. А коли я виклала в сторіз, що шукаю роботу - мене попросили видалити, бо це "впливає на репутацію лейблу". Мені запропонували два варіанти:взяти в них в борг, або "зачекати, поки розкрутишся", - пригадала Ганна.

За словами артистки, вона неодноразово пропонувала щось змінити, ініціювала розмови, пропонувала чіткі способи покращити роботу.

"Бюджетні. Але на жаль. "Ми шукаємо", "ми робимо", і багато-багато солодких слів, про те яка я молодець і як в мене вірять. Коли ми домовились розійтись, я правда шукала способи вирішити це в діалозі. Але безконфліктно домовитись не вийшло", - написала Кажанна.

"Тож, Нова Мьюзік, так, у вас це життя теж вперше. І ми всі можемо помилитися. Все чого я прошу - давайте розійдемось по-чесному, взаємно домовлено і я обовʼязково прокомунікую, що це було зроблено", - резюмувала вона.

&quot;Не було ні копійки&quot;: Кажанна дорікнула Jerry Heil і розкрила нові деталі скандалу з лейбломКажанна висловилася про Jerry Heil (фото: instagram.com/kazhanna_)

Скандал між Кажанною і лейблом Джеррі Хейл - з чого усе почалося

Ситуація загострилася після допису Ганни щодо пісні Jerry Heil для Нацвідбору. Кажанна пожартувала про релігійний текст пісні, що здивувало фанів, адже раніше співачка не натякала на проблеми в лейблі. Але після цього артистка прямо заявила, що має претензії та йде з Nova Music.

Кажанна почала публічно звинувачувати лейбл у відсутності прозорої фінансової звітності, а ще порівняла компанію з "першим колишнім", після якого потрібна терапія.

"А ще я хочу, щоб мене нарешті відпустили з цього рабського контракту, як і було домовлено, але не шантажували зарплатою чи роялті, щоб я підписала нову угоду з умовами, що мене не влаштовують, як це відбувається зараз (паралельно змушуючи далі знімати рекламу), чи навішували космічні борги, які вони не можуть підтвердити", - писала Ганна.

Згодом на це відреагувала сама Jerry Heil. Вона заявила, що шокована заявами Кажанни.

"Мені, як дуже спокійній людині, яка не вміє агресивно реагувати, супер дивно це читати і якщо чесно, то боляче", - писала Джеррі.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
НС в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону, - експерт
НС в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону, - експерт
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу