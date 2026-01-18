"У тебе попереду стільки палаців". Зірки підтримали Кажанну у скандалі з лейблом Jerry Heil

Гучний конфлікт у шоубізнесі між співачкою Кажанною та лейблом NOVA MUSIC, власницею якого є Jerry Heil, набирає обертів. Після емоційних заяв артистки у соцмережах та публічного обговорення ситуації чимало українських зірок вирішили не мовчати й відкрито підтримали Кажанну.

OTOY

Одним із перших, хто висловився на захист Кажанни, став співак OTOY.

У своєму дописі він наголосив, що в індустрії, де часто панують амбіції, токсичність та бажання хайпу, найголовніше - залишатися людиною.

Артист підтримав Кажанну, назвавши її однією з найцікавіших мисткинь нової хвилі та побажав, аби поруч з нею були ті, хто цінуватиме її не за цифри, а за справжність.

Також OTOY окремо подякував своїй команді лейблу - за підтримку, свободу у творчості та дружній підхід без тиску.

OTOY підтримав Кажанну (скріншот)

MOLODI

Підтримку Кажанні проявив і гурт MOLODI - музиканти завуальовано натякнули на свою позицію, опублікувавши рілз під її пісню.

Фани одразу сприйняли цей жест як знак солідарності з артисткою на фоні скандалу.

Марина Круть

Щиро й по-людськи звернулася до Кажанни й співачка Марина Круть. Вона написала тепле послання, у якому підтримала артистку в непростий момент та нагадала: попереду в неї ще багато перемог, досвіду й нових висот.

Круть наголосила, що пісні Кажанни мають силу зцілювати, а сама вона - жива, вразлива й справжня, і саме це робить її творчість такою цінною.

Також артистка порадила Кажанні прожити цей досвід через музику - "виливати все у тексти" і слухати лише своє серце.

Марина Круть підтримала Кажанну (скріншот)

Марія Кондратенко

Своєю історією також поділилася співачка Марія Кондратенко, яка зізналася, що добре розуміє, через що може проходити Кажанна.

Артистка розповіла, що двічі опинялася у складних контрактних умовах, і цей досвід став для неї надзвичайно болючим.

За словами Кондратенко, в її випадку були й приниження, і некоректна комунікація, прояви аб’юзу та навіть газлайтингу.

Марія Кондратенко підтримала Кажанну (скріншот)

Водночас вона наголосила: зараз сприймає це як урок, який зробив її сильнішою, прагматичнішою та дав потужну мотивацію довести свою цінність.

Також Марія підкреслила, що щиро захоплюється Кажанною як людиною та її творчістю і впевнена - попри складний період артистку чекає не просто "все буде добре", а значно більше.

SadSvit

Не стримував емоцій і виконавець SadSvit. Він коротко, але максимально різко підтримав Кажанну, заявивши, що українські лейбли "перейшли межу", й закликав артистку зібрати команду близьких по духу людей та рухатися далі без лейблів.

SadSvit підтримав Кажанну (скріншот)

Суть скандалу між Кажанною та лейблом Jerry Heil

Скандал у шоубізнесі розгорівся після того, як Кажанна публічно натякнула на напружені стосунки з лейблом NOVA MUSIC, який належить Jerry Heil.

Спочатку все почалося з жартівливого допису артистки в соцмережах, який частина аудиторії сприйняла як натяк на Jerry та її творчість.

Однак згодом ситуація стала набагато серйознішою - Кажанна опублікувала низку емоційних сториз і заяв, у яких дала зрозуміти, що переживає складний період і навіть замислюється про припинення публічної діяльності.

У своїх наступних поясненнях співачка прямо заявила, що співпрацю з лейблом сприймає як "токсичну", а також натякнула на конфлікти щодо робочих домовленостей, комунікації та умов контракту.

Кажанна зробила заяву про лейбл NOVA MUSIC (скріншот)

За словами Кажанни, з боку команди лейблу вона відчувала тиск і напругу, а ситуація зайшла настільки далеко, що артистка вирішила винести це в публічний простір.

У відповідь на заяви підопічної NOVA MUSIC виступив із власною позицією та заявив, що ухвалив рішення достроково припинити співпрацю з Кажанною, яка тривала з 2023 року.

Також у лейблі дали зрозуміти, що частина звинувачень артистки, на їхню думку, не відповідає реальності.

Окремо було озвучено, що на старті співпраці діяла модель розподілу прибутку, яка передбачала більшу частку на користь лейблу, а з часом умови нібито пропонували переглянути на рівні 50/50.

Сама ж Jerry Heil, коментуючи ситуацію зі свого боку, дала зрозуміти, що лейбл інвестував у розвиток Кажанни та не намагався контролювати її творчі рішення.

Водночас команда лейблу зазначила, що, попри "коректну роботу", у процесі співпраці виникали конфліктні моменти й емоційне спілкування, через що вони й вирішили поставити крапку в цій історії.