Кубок України: визначився останній учасник півфіналу – коли і де дивитися жеребкування

17:57 18.03.2026 Ср
2 хв
Боротьбу за трофей продовжують дві команди з УПЛ та стільки ж – з Першої ліги
aimg Андрій Костенко
"Чернігів" проти "Фенікса-Маріуполь" (фото: ФК "Чернігів)

Завершилася стадія 1/4 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26. За результатами напружених поєдинків сформована четвірка найкращих команд, які продовжать боротьбу за трофей.

Битви у чвертьфіналі

Боротьбу за трофей продовжують два представники УПЛ – київське "Динамо" і харківський "Металіст 1925", а також двоє учасників Першої ліги – "Буковина" (Чернівці) та "Чернігів".

Нагадаємо, що "Динамо" впевнено забронювало собі місце у півфіналі, здолавши першоліговий "Інгулець" з Петрового – 2:0.

Інший представник еліти – харківський "Металіст 1925" також не залишив шансів головній сенсації турніру – друголіговому "Локомотиву" з Києва. Матч завершився розгромною перемогою харків'ян з рахунком 3:0.

Головна сенсація чвертьфіналів відбулася у протистоянні ЛНЗ та "Буковини". Черкаський клуб, який пішов на зимову перерву лідером УПЛ, не зміг розпечатати ворота чернівчан. У серії пенальті нерви виявилися міцнішими у представника Першої ліги – 5:4.

Останню путівку розіграли "Чернігів" та "Фенікс-Маріуполь" – обидва колективи представляють Першу лігу. Через затяжні повітряні тривоги матч переносили двічі, але у середу, 18 березня, гру нарешті вдалося провести. Доля виходу у півфінал знову вирішувалася у футбольній лотереї: "Чернігів" виявився точнішим у серії пенальті (5:4).

Кубок України, результати 1/4 фіналу:

  • "Динамо" (Київ, УПЛ) – "Інгулець" (Петрове, 1 ліга) – 2:0
  • ЛНЗ (Черкаси, УПЛ) – "Буковина" (Чернівці, 1 ліга) – 0:0, пенальті – 4:5
  • "Металіст 1925" (Харків, УПЛ) – "Локомотив" (Київ, 2 ліга) – 3:0
  • "Чернігів" (1 ліга) – "Фенікс-Маріуполь" (1 ліга) – 0:0, пенальті – 5:4

Коли і де дивитися жеребкування

Жеребкування півфінальних пар відбудеться вже завтра, 19 березня, об 11:00. Трансляцію наживо заплановано на YouTube-каналі УАФ.

Раніше ми повідомили, що змінилося для України в Таблиці коефіцієнтів УЄФА після перемоги "Шахтаря" над "Лехом".

