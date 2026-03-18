Кубок Украины: определился последний участник полуфинала - когда и где смотреть жеребьевку

17:57 18.03.2026 Ср
2 мин
Борьбу за трофей продолжают две команды из УПЛ и столько же - из Первой лиги
aimg Андрей Костенко
"Чернигов" против "Феникса-Мариуполь" (фото: ФК "Чернигов)

Завершилась стадия 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26. По результатам напряженных поединков сформирована четверка лучших команд, которые продолжат борьбу за трофей.

Битвы в четвертьфинале

Борьбу за трофей продолжают два представителя УПЛ - киевское "Динамо" и харьковский "Металлист 1925", а также двое участников Первой лиги - "Буковина" (Черновцы) и "Чернигов".

Напомним, что "Динамо" уверенно забронировало себе место в полуфинале, одолев перволиговый "Ингулец" из Петрово - 2:0.

Другой представитель элиты - харьковский "Металлист 1925" также не оставил шансов главной сенсации турнира - второлиговому "Локомотиву" из Киева. Матч завершился разгромной победой харьковчан со счетом 3:0.

Главная сенсация четвертьфиналов состоялась в противостоянии ЛНЗ и "Буковины". Черкасский клуб, который ушел на зимний перерыв лидером УПЛ, не смог распечатать ворота черновчан. В серии пенальти нервы оказались крепче у представителя Первой лиги - 5:4.

Последнюю путевку разыграли "Чернигов" и "Феникс-Мариуполь" - оба коллектива представляют Первую лигу. Из-за затяжных воздушных тревог матч переносили дважды, но в среду, 18 марта, игру наконец удалось провести. Судьба выхода в полуфинал снова решалась в футбольной лотерее: "Чернигов" оказался точнее в серии пенальти (5:4).

Кубок Украины, результаты 1/4 финала:

  • "Динамо" (Киев, УПЛ) - "Ингулец" (Петрово, 1 лига) - 2:0
  • ЛНЗ (Черкассы, УПЛ) - "Буковина" (Черновцы, 1 лига) - 0:0, пенальти - 4:5
  • "Металлист 1925" (Харьков, УПЛ) - "Локомотив" (Киев, 2 лига) - 3:0
  • "Чернигов" (1 лига) - "Феникс-Мариуполь" (1 лига) - 0:0, пенальти - 5:4

Когда и где смотреть жеребьевку

Жеребьевка полуфинальных пар состоится уже завтра, 19 марта, в 11:00. Трансляция в прямом эфире запланирована на YouTube-канале УАФ.

Ранее мы сообщили, что изменилось для Украины в Таблице коэффициентов УЕФА после победы "Шахтера" над "Лехом".

