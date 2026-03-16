У збірну з рекордом: нова надія Реброва в атаці видав феноменальну серію в УПЛ

19:42 16.03.2026 Пн
2 хв
Матвій Пономаренко повторив досягнення легенд "Динамо" та має шанс стати одноосібним лідером
Андрій Костенко
Матвій Пономаренко (фото: УПЛ)

20-річний нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко продовжує вражати результативністю в українській Прем'єр-лізі. У поєдинку 20-го туру проти "Оболоні" форвард знову відзначився голом, продовжив результативну серію та повторив клубний рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Зрівнявся з легендами

Пономаренко забив у шостому матчі чемпіонату поспіль. Таким чином, молодий нападник повторив клубний рекорд "Динамо" за найдовшою гольовою серією в рамках УПЛ. Раніше подібне досягнення підкорювалося лише трьом гравцям "біло-синіх": Максиму Шацьких, Діого Рінкону та Віктору Циганкову.

Зазначимо, що Циганков та Рінкон у 6-ти іграх відзначилися 6 разів, Щацьких – 7. Тоді як Пономаренко за цей відрізок записав на свій рахунок 8 забитих м'ячів.

Така результативність дозволила нападнику не лише увірватися до числа найкращих бомбардирів ліги, а й отримати дебютний виклик до національної збірної України на березневі матчі плей-офф відбору ЧС-2026.

Погоня за Тейшейрою

Попри видатний показник, до абсолютного рекорду чемпіонатів України киянину ще далеко. Історичний максимум належить екс-лідеру донецького "Шахтаря" Алексу Тейшейрі, який у 2015 році у 10-ти матчах поспіль забив 17 голів.

Найдовші гольові серії в історії чемпіонату України:

  1. Алекс Тейшера ("Шахтар", 2015 рік) – 10 матчів (17 голів)
  2. Алекс Тейшера ("Шахтар", 2015) – 7 (11)
  3. Андрій Воробей ("Шахтар", 2000) – 7 (9)
  4. Олександр Гайдаш ("Таврія", 1995) – 6 (8)
  5. Артем Довбик ("Дніпро-1", 2021) – 6 (8)
  6. Матвій Пономаренко ("Динамо", 2025/26) – 6 (8)

Що далі

Шанс продовжити серію та стати одноосібним рекордсменом "Динамо" Пономаренко матиме вже у наступному турі. У четвер, 19 березня, кияни зіграють проти "Олександрії".

Якщо Матвій знову залишить автограф у воротах суперника, його серія налічуватиме 7 матчів, що дозволить зрівнятися із показником "гірника" Андрія Воробея.

