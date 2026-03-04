Сенсація у Черкасах: першолігова "Буковина" вибила ЛНЗ із Кубка України (відео)

Один із лідерів УПЛ – черкаський ЛНЗ неочікувано припинив боротьбу за Кубок України, поступившись на власній арені чернівецькій "Буковині".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

Кубок України, 1/4 фіналу

ЛНЗ – "Буковина" – 0:0, по пенальті – 4:5

Битва зимових чемпіонів

У другому чвертьфіналі Кубка України-2025/26 зійшлися два зимові чемпіони: черкаський ЛНЗ, який очолював таблицю Прем'єр-ліги, та чернівецька "Буковина" – лідер Першої ліги.

Попри статус фаворита та домінування в основний час, господарі поля не змогли реалізувати свою перевагу, що призвело до футбольної лотереї та гучного вильоту елітного клубу.

Домінування ЛНЗ у основний час

Перша половина зустрічі пройшла у в'язкій боротьбі з мінімальною кількістю моментів. Найближчим до успіху був футболіст господарів Єгор Твердохліб, який на 40-й хвилині замикав подачу Дениса Кузика, але пробив повз ворота. Після перерви ЛНЗ остаточно захопив ініціативу, практично не випускаючи гостей із власної штрафної площі.

Голкіпер "Буковини" Герман Пеньков став головним героєм основного часу, парирувавши небезпечні випади Твердохліба та Ассінора. Зрештою, за 90 хвилин гри команди так і не змогли розпечатати ворота одна одної, перевівши з'ясування стосунків у серію 11-метрових.

Драма серії пенальті

Серія післяматчевих ударів видалася не менш напруженою за саму гру. ЛНЗ першим опинився у ролі наздоганяючого після промаху Марка Ассінора. Проте воротар черкасців Олексій Паламарчук повернув команду в гру, відбивши удар Максима Войтиховського, який міг виводити "Буковину" у півфінал достроково.

Долю путівки до наступного раунду вирішили перші удари "на виліт". Чернівчанин Родіон Плакса впевнено реалізував свій шанс, тоді як захисник ЛНЗ Олег Горін не зміг переграти Пенькова – воротар відбив удар і зафіксував остаточний рахунок серії 4:5.

Коли наступні матчі

"Буковина" стала другою командою, що пробилася до 1/2 фіналу. Напередодні першу путівку здобуло київське "Динамо", яке обіграло "Інгулець" (2:0).

Інші учасники півфіналів визначаться пізніше: