Кінець казки "залізничників": "Металіст 1925" став третім півфіналістом Кубка України

Харківський "Металіст 1925" оформив путівку в півфінал Кубка України, впевнено здолавши суперника з Другої ліги – київський "Локомотив".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

Кубок України, 1/4 фіналу

"Металіст 1925" – "Локомотив" – 3:0

Голи: Забергджа 15, Ітодо 68, Рашиця 90+2

Серйозний підхід до сенсації

Київський "Локомотив" став головним відкриттям поточного розіграшу, вибивши на попередніх стадіях двох представників УПЛ – ковалівський "Колос" та рівненський "Верес". Зважаючи на це, наставник харків’ян Младен Бартуловіч виставив на гру основний склад, аби уникнути недооцінки суперника.

Перевага "жовто-синіх" стала помітною вже в дебюті зустрічі. На 15-й хвилині Батон Забергджа ефектно увійшов до штрафного майданчика та влучним ударом у дальній кут відкрив рахунок. Попри пропущений гол, кияни намагалися відповідати контратаками, проте різниця в швидкості прийняття рішень далася взнаки.

Другий тайм розпочався з масованих атак харків'ян. Тиск господарів вилився у другий гол на 69-й хвилині. Пітер Ітодо наважився на удар з-за меж штрафного і поцілив точно у "дев'ятку" – 2:0.

Остаточну крапку в матчі в компенсований час поставив Ермір Рашиця, реалізувавши свій шанс після швидкої атаки.

Хто вже у півфіналі

"Металіст 1925" став третім учасником 1/2 фіналу Кубка України. На цій стадії харків’яни складуть компанію столичному "Динамо" та чернівецькій "Буковині".

Останній півфіналіст визначиться 17 березня у протистоянні двох представників Першої ліги – "Чернігова" та "Фенікса-Маріуполь". Таким чином у півфіналі Кубка будуть представлені дві команди УПЛ та стільки ж учасників Першої ліги.