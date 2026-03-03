"Динамо" вже у півфіналі Кубка: як "Інгулець" подарував перемогу гранду

Київське "Динамо" стало першим учасником 1/2 фіналу Кубка України сезону 2024/25. Підопічні Ігоря Костюка на домашній арені здолали опір першолігового "Інгульця", забивши два м'ячі у другому таймі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "гірників" .

Домінування без голів: підсумки першої половини

Зі стартових хвилин кияни заволоділи ініціативою, тримаючи оборону гостей з Петрового у постійній напрузі.

Попри тотальну перевагу у володінні м'ячем та низку створених нагод біля воріт Жилкіна, конвертувати ігрову домінацію у забиті м'ячі до перерви "біло-синім" не вдалося.

"Інгулець" діяв компактно, стримуючи атаки фаворита протягом усіх 45 хвилин.

Герреро та Піхальонок вирішують долю путівки

Ситуація змінилася одразу після відновлення гри. На 50-й хвилині захист гостей припустився грубої помилки, якою миттєво скористався Едуардо Герреро.

Нападник підібрав м'яч і влучним ударом з відскоком від газону спрямував його у нижній лівий кут.

Остаточну крапку в матчі було поставлено на 84-й хвилині. Микола Михайленко виконав точну передачу, яку в дотик замкнув Олександр Піхальонок, що з'явився на полі після перерви.

Впевнена перемога 2:0 дозволила "Динамо" вдруге поспіль вийти до півфінальної стадії турніру.

Ця зустріч стала восьмою в історії протистоянь цих команд.

Статистика на боці киян, адже на їхньому рахунку вже шість перемог, тоді як представники Кіровоградщини мають у своєму активі лише одну звитягу та одну нічию.

Календар інших матчів чвертьфіналу

Боротьба за решту путівок до наступного раунду продовжиться найближчими днями: