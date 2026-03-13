ua en ru
"Шахтар" рятує рейтинг: що змінилося в Таблиці коефіцієнтів УЄФА після перемоги над "Лехом"

12:05 13.03.2026 Пт
2 хв
Україна різко скоротила відставання від конкурентів
aimg Андрій Костенко
"Шахтар" рятує рейтинг: що змінилося в Таблиці коефіцієнтів УЄФА після перемоги над "Лехом" "Шахтар" проти "Леха" (фото: ФК "Шахтар")

Єврокубковий тиждень завершився для України на оптимістичній ноті. Завдяки впевненій перемозі донецького "Шахтаря" над польським "Лехом" (3:1) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій, наша країна суттєво покращила свій доробок у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений рейтинг.

Читайте також: Ніч розгромів у Лізі чемпіонів: хет-трик Вальверде і 5 голів ПСЖ приголомшили суперників

Конкуренція з Румунією та Сербією

Попри набрані бали, Україна наразі залишається на 25-й сходинці рейтингу з показником 24.912 пункти. Проте перемога "гірників" дозволила максимально наблизитися до конкурентів. Наразі відставання від Румунії (24 місце) скоротилося до мінімальних 0.338 бала.

Важливо, що всі румунські та сербські (23 місце) клуби вже припинили виступи у єврокубках. Це відкриває перед Україною своєрідний "зелений коридор".

&quot;Шахтар&quot; рятує рейтинг: що змінилося в Таблиці коефіцієнтів УЄФА після перемоги над &quot;Лехом&quot;

Рекордний сезон

Поточний сезон став для України найуспішнішим у нинішньому десятилітті. Наші клуби вже заробили 7.312 пункти, що значно перевищує показники попередніх чотирьох років.

"Шахтар" став головним локомотивом, принісши в скарбничку вже 18 балів. "Динамо" додало 7 балів, а "Полісся" – 2.

Боротьба за привілеї в Лізі чемпіонів

Якщо за підсумками весни Україні вдасться вийти на 23-тє місце, це змінить умови для чемпіона УПЛ сезону-2026/27. За такого сценарію переможець української першості розпочне шлях у Лізі чемпіонів одразу з другого раунду кваліфікації, оминаючи стартовий етап.

Щоб гарантовано випередити Сербію та Румунію вже найближчим часом, "Шахтарю" потрібно виконати програму-мінімум: дві перемоги та одна нічия (або три перемоги) з урахуванням бонусного бала за вихід до чвертьфіналу ЛК.

Раніше ми повідомили, що екс-футболіст збірної України, який грав із Мессі, офіційно завершив кар'єру.

