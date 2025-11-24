ua en ru
Кубок Девіса: Італія з Іспанією без Сіннера та Алькараса визначили чемпіона світу

Понеділок 24 листопада 2025 10:30
Кубок Девіса: Італія з Іспанією без Сіннера та Алькараса визначили чемпіона світу Фото: Збірна Італія перемогла в турнірі втретє поспіль (x.com/DavisCup)
Автор: Андрій Костенко

Збірна Італії з тенісу втретє поспіль і загалом учетверте в історії стала переможцем Кубка Девіса – неофіційного командного чемпіонату світу серед чоловіків. У фінальному матчі "Фіналу восьми" італійці впевнено переграли Іспанію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Хто брав участь у "Фіналі восьми"

До вирішального етапу турніру вийшли вісім найсильніших команд, що подолали відбіркові змагання.

Учасники "Фіналу восьми"-2025

  • Італія
  • Німеччина
  • Франція
  • Аргентина
  • Чехія
  • Іспанія
  • Бельгія
  • Австрія

Турнір проходив в італійській Болоньї у форматі плей-офф.

Шлях фіналістів

Італія – чинний володар трофею та перша команда в світовому рейтингу – здолала в чвертьфіналі Австрію (2:0), а в півфіналі – Бельгію (2:0).

Іспанці на шляху до вирішального матчу зустрічалися з Чехією (2:1) та Німеччиною (2:1).

Як пройшов вирішальний матч

У першому поєдинку італієць Маттео Берретіні (ATP №56) у двох сетах переміг іспанця Пабло Каррено-Бусту, який посідає 89-те місце в світовому рейтингу – 6:4, 6:3.

У другій зустрічі фіналу іспанець Хайме Мунар (АТР №36) грав проти Флавіо Коболлі (АТР №22) та розгромив суперника у першій партії – 6:1. Утім, Коболлі взяв реванш в другому сеті на тай-брейку – 7:6. А у третьому – за рахунку 5:5 італієць оформив брейк і довів до перемоги – 7:5. Таким чином він виграв матч і приніс своїй збірній перемогу в Кубку Девіса.

Зазначимо, що італійці в жодному матчі турніру не задіяли свою пару – Симоне Болеллі та Андреа Вавассорі. Долю всіх зустрічей вони вирішували в одиночних поєдинках.

Чому не грали лідери

Італієць Яннік Сіннер (АТР №2), який нещодавно виграв Підсумковий турнір, з самого початку не планував участі у "Фіналі восьми". Не грав за збірну і друга ракетка Італії Лоренцо Музетті (АТР №8) та ще декілька рейтингових тенісистів.

Перемогу своїй збірній принесли 3-й та 6-й гравці національного рейтингу – Коболлі та Береттіні відповідно.

Щодо Іспанії, участь її головної зірки – Карлоса Алькараса спочатку планувалась. Але перша ракетка світу знявся напередодні старту – через травми й втому після сезону.

Також іспанці не задіяли й другу свою ракетку – Алехандро Давидовича-Фокіну (АТР №14). За збірну у фіналі грали – 3-я і 4-та ракетки країни – Мунар та Каррено-Буста.

Кубок Девіса: Італія з Іспанією без Сіннера та Алькараса визначили чемпіона світу

Рекордсмени Кубка Девіса

Кубок Девіса – неофіційний командний чемпіонат світу серед чоловіків, що проводиться з 1900 року.

Рекордсменом за кількістю трофеїв є збірна США (32 перемоги). Далі йдуть – Австралія (28), Франція та Велика Британія (по 10) і Швеція (7).

Іспанці перемагали в турнірі 6 разів. Для Італії цьогорічний успіх – став 4-м у історії.

Раніше ми розповіли про несподіваний інцидент за участю Александера Звєрєва на Підсумковому турнірі.

Також читайте, як чоловіча національна команда України здолала Домінікану та піднялася в розіграші Кубка Девіса.

