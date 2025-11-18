Перша ракетка світу несподівано знімається з Кубка Девіса-2025: оголошена причина

Перша ракетка світу Карлос Алькарас не зіграє за збірну Іспанії у фінальній частині Кубка Девіса-2025. Про своє рішення тенісист оголосив у соцмережі X, пояснивши пропуск турніру проблемами зі здоров’ям.

Алькарас отримав медичну заборону на участь

Іспанський тенісист повідомив, що вимушено завершує сезон раніше через набряк підколінного сухожилля правої ноги. За рекомендацією лікарів він має уникати змагальних навантажень, тож участь у національній збірній найближчим часом виключена.

"А з неймовірним сумом заявляю, що не зможу виступити за Іспанію на Кубку Девіса. Медичні обстеження показали набряк підколінного сухожилля, і мені заборонено грати. Завжди вважав захист кольорів збірної найбільшою честю, тому повертаюся додому з розбитим серцем", - написав Алькарас.

Підсумковий матч сезону та серія протистоянь із Сіннером

Останнім поєдинком для першої ракетки світу стала фінальна зустріч Підсумкового турніру-2025, де він у двох сетах поступився італійцю Янніку Сіннеру.

Поразка стала третьою у сезонних очних дуелях із суперником при шести матчах загалом.

Іспанія знову без лідера на Кубку Девіса

Це буде перший пропуск Кубка Девіса для Алькараса від моменту його дебюту у 2022 році.

Тоді і у 2024-му іспанці зупинилися у чвертьфіналі, поступившись відповідно Хорватії та Нідерландам, а у 2023 році не змогли кваліфікуватися до фінальної стадії.

Слідом за Алькарасом про пропуск турніру повідомив і Яннік Сіннер, через що Італія не зможе вийти у чвертьфінал у своєму найсильнішому складі. Чинні чемпіони зіграють проти Австрії.

Наступний суперник Іспанії

Шестиразовий переможець Кубка Девіса Іспанія у цьогорічному чвертьфіналі зустрінеться з Чехією. Протистояння заплановане на четвер, 20 листопада.

Нагадаємо, що друга ракетка світу Яннік Сіннер теж не виступить у фіналі Кубку Девіса в Болоньї.