Перша ракетка світу несподівано знімається з Кубка Девіса-2025: оголошена причина
Перша ракетка світу Карлос Алькарас не зіграє за збірну Іспанії у фінальній частині Кубка Девіса-2025. Про своє рішення тенісист оголосив у соцмережі X, пояснивши пропуск турніру проблемами зі здоров’ям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт тенісиста у соцмережі Х (Tweeter).
Алькарас отримав медичну заборону на участь
Іспанський тенісист повідомив, що вимушено завершує сезон раніше через набряк підколінного сухожилля правої ноги. За рекомендацією лікарів він має уникати змагальних навантажень, тож участь у національній збірній найближчим часом виключена.
"А з неймовірним сумом заявляю, що не зможу виступити за Іспанію на Кубку Девіса. Медичні обстеження показали набряк підколінного сухожилля, і мені заборонено грати. Завжди вважав захист кольорів збірної найбільшою честю, тому повертаюся додому з розбитим серцем", - написав Алькарас.
Підсумковий матч сезону та серія протистоянь із Сіннером
Останнім поєдинком для першої ракетки світу стала фінальна зустріч Підсумкового турніру-2025, де він у двох сетах поступився італійцю Янніку Сіннеру.
Поразка стала третьою у сезонних очних дуелях із суперником при шести матчах загалом.
Іспанія знову без лідера на Кубку Девіса
Це буде перший пропуск Кубка Девіса для Алькараса від моменту його дебюту у 2022 році.
Тоді і у 2024-му іспанці зупинилися у чвертьфіналі, поступившись відповідно Хорватії та Нідерландам, а у 2023 році не змогли кваліфікуватися до фінальної стадії.
Слідом за Алькарасом про пропуск турніру повідомив і Яннік Сіннер, через що Італія не зможе вийти у чвертьфінал у своєму найсильнішому складі. Чинні чемпіони зіграють проти Австрії.
Наступний суперник Іспанії
Шестиразовий переможець Кубка Девіса Іспанія у цьогорічному чвертьфіналі зустрінеться з Чехією. Протистояння заплановане на четвер, 20 листопада.
