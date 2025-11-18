ua en ru
Вт, 18 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Перша ракетка світу несподівано знімається з Кубка Девіса-2025: оголошена причина

Вівторок 18 листопада 2025 20:03
UA EN RU
Перша ракетка світу несподівано знімається з Кубка Девіса-2025: оголошена причина Карлос Алькарас (фото: x.com/carlosalcaraz)
Автор: Катерина Урсатій

Перша ракетка світу Карлос Алькарас не зіграє за збірну Іспанії у фінальній частині Кубка Девіса-2025. Про своє рішення тенісист оголосив у соцмережі X, пояснивши пропуск турніру проблемами зі здоров’ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт тенісиста у соцмережі Х (Tweeter).

Алькарас отримав медичну заборону на участь

Іспанський тенісист повідомив, що вимушено завершує сезон раніше через набряк підколінного сухожилля правої ноги. За рекомендацією лікарів він має уникати змагальних навантажень, тож участь у національній збірній найближчим часом виключена.

"А з неймовірним сумом заявляю, що не зможу виступити за Іспанію на Кубку Девіса. Медичні обстеження показали набряк підколінного сухожилля, і мені заборонено грати. Завжди вважав захист кольорів збірної найбільшою честю, тому повертаюся додому з розбитим серцем", - написав Алькарас.

Підсумковий матч сезону та серія протистоянь із Сіннером

Останнім поєдинком для першої ракетки світу стала фінальна зустріч Підсумкового турніру-2025, де він у двох сетах поступився італійцю Янніку Сіннеру.

Поразка стала третьою у сезонних очних дуелях із суперником при шести матчах загалом.

Іспанія знову без лідера на Кубку Девіса

Це буде перший пропуск Кубка Девіса для Алькараса від моменту його дебюту у 2022 році.

Тоді і у 2024-му іспанці зупинилися у чвертьфіналі, поступившись відповідно Хорватії та Нідерландам, а у 2023 році не змогли кваліфікуватися до фінальної стадії.

Слідом за Алькарасом про пропуск турніру повідомив і Яннік Сіннер, через що Італія не зможе вийти у чвертьфінал у своєму найсильнішому складі. Чинні чемпіони зіграють проти Австрії.

Наступний суперник Іспанії

Шестиразовий переможець Кубка Девіса Іспанія у цьогорічному чвертьфіналі зустрінеться з Чехією. Протистояння заплановане на четвер, 20 листопада.

Нагадаємо, що друга ракетка світу Яннік Сіннер теж не виступить у фіналі Кубку Девіса в Болоньї.

Раніше ми розповіли про несподіваний інцидент за участю Александера Звєрєва на Підсумковому турнірі.

Також читайте, як Карлос Алькарас повернув собі лідерство в світовому тенісі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс
Новини
"Укренерго" оприлюднило графіки на 19 листопада: як відключатимуть світло
"Укренерго" оприлюднило графіки на 19 листопада: як відключатимуть світло
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського