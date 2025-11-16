ua en ru
Головна » Розваги » Спорт

Сіннер проти Алькараса: хто виграв Підсумковий турнір АТР та отримав рекордні гроші (відео)

Неділя 16 листопада 2025 23:17
Сіннер проти Алькараса: хто виграв Підсумковий турнір АТР та отримав рекордні гроші (відео) Фото: Одвічні опоненти розіграли черговий титул (x.com/atptour)
Автор: Андрій Костенко

У Турині завершився Підсумковий турнір ATP-2025. У фінальному поєдинку вкотре зійшлися лідери світового тенісу – іспанець Карлос Алькарас та Яннік Сіннер з Італії.

Про те, як завершилась чергова битва – розповідає РБК-Україна.

Підсумковий турнір АТР-2025, фінал

Яннік Сіннер (Італія) – Карлос Алькарас (Іспанія) – 7:6, 7:5

Як пройшла гра

Вже у четвертому геймі першого сету зустріч була перервана на десять хвилин через погіршення самопочуття одного з уболівальників.

Сама партія була надзвичайно рівною та закономірно перейшла в тай-брейк. Там італієць тричі виходив уперед на два очки та реалізував перший сет-пойнт.

Алькарас наприкінці сету був змушений брати медичний таймаут через дискомфорт у лівій нозі.

На старті другої партії іспанець зробив брейк та повів 3:1. Однак Сіннер зумів переломити хід гри, повернув брейк у шостому геймі та довів сет до вирішальної дванадцятої подачі суперника. За рахунку 6:5 італієць оформив ще один брейк і завершив матч з першого матч-пойнту.

Історичне досягнення Сіннера

Перемога в Турині стала для Янніка особливою. Адже він не лише вдруге поспіль виграв Підсумковий турнір, а й став першим в історії, хто два роки поспіль переміг на ATP Finals, не програвши жодного сету.

Цей титул став 24-м у професійній кар'єрі 24-річного італійця.

Як непереможений чемпіон Сіннер заробив на турнірі рекордні 5 071 млн доларів призових. Його суперник у фіналі отримав 2 704 мільйони.

Яннік Сіннер - переможець Підсумкового турніру (фото: x.com/atptour)

Яннік Сіннер - переможець Підсумкового турніру (фото: x.com/atptour)

Алькарас залишається першим

Попри поразку у фіналі, Алькарас завершує 2025 рік першою ракеткою світу та лідером за кількістю здобутих титулів (8).

Очне протистояння між гравцями тепер має рахунок 11:8 на користь іспанця.

Раніше ми розповіли про несподіваний інцидент за участю Александера Звєрєва на Підсумковому турнірі.

Також читайте, як Карлос Алькарас повернув собі лідерство в світовому тенісі.

Теніс
Новини
