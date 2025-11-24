Кубок Дэвиса: Италия с Испанией без Синнера и Алькараса определили чемпиона мира
Сборная Италии по теннису в третий раз подряд и в четвертый раз в истории стала победителем Кубка Дэвиса - неофициального командного чемпионата мира среди мужчин. В финальном матче "Финала восьми" итальянцы уверенно переиграли Испанию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.
Кто принимал участие в "Финале восьми"
В решающий этап турнира вышли восемь сильнейших команд, преодолевших отборочные соревнования.
Участники "Финала восьми"-2025
- Италия
- Германия
- Франция
- Аргентина
- Чехия
- Испания
- Бельгия
- Австрия
Турнир проходил в итальянской Болонье в формате плей-офф.
Путь финалистов
Италия - действующий обладатель трофея и первая команда в мировом рейтинге - одолела в четвертьфинале Австрию (2:0), а в полуфинале - Бельгию (2:0).
Испанцы на пути к решающему матчу встречались с Чехией (2:1) и Германией (2:1).
Как прошел решающий матч
В первом поединке итальянец Маттео Берретини (ATP №56) в двух сетах победил испанца Пабло Каррено-Бусту, который занимает 89-е место в мировом рейтинге - 6:4, 6:3.
Во второй встрече финала испанец Хайме Мунар (АТР №36) играл против Флавио Коболли (АТР №22) и разгромил соперника в первой партии - 6:1. Впрочем, Коболли взял реванш во втором сете на тай-брейке - 7:6. А в третьем - при счете 5:5 итальянец оформил брейк и довел до победы - 7:5. Таким образом он выиграл матч и принес своей сборной победу в Кубке Дэвиса.
Отметим, что итальянцы ни в одном матче турнира не задействовали свою пару - Симоне Болелли и Андреа Вавассори. Судьбу всех встреч они решали в одиночных поединках.
Почему не играли лидеры
Итальянец Янник Синнер (АТР №2), который недавно выиграл Итоговый турнир, изначально не планировал участия в "Финале восьми". Не играл за сборную и вторая ракетка Италии Лоренцо Музетти (АТР №8) и еще несколько рейтинговых теннисистов.
Победу своей сборной принесли 3-й и 6-й игроки национального рейтинга - Коболли и Береттини соответственно.
Что касается Испании, участие ее главной звезды - Карлоса Алькараса изначально планировалось. Но первая ракетка мира снялся накануне старта - из-за травм и усталости после сезона.
Также испанцы не задействовали и вторую свою ракетку - Алехандро Давидовича-Фокину (АТР №14). За сборную в финале играли - 3-я и 4-я ракетки страны - Мунар и Каррено-Буста.
Рекордсмены Кубка Дэвиса
Кубок Дэвиса - неофициальный командный чемпионат мира среди мужчин, проводимый с 1900 года.
Рекордсменом по количеству трофеев является сборная США (32 победы). Далее следуют - Австралия (28), Франция и Великобритания (по 10) и Швеция (7).
Испанцы побеждали в турнире 6 раз. Для Италии нынешний успех - стал 4-м в истории.
