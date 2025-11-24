Кубок Дэвиса: Италия с Испанией без Синнера и Алькараса определили чемпиона мира

Сборная Италии по теннису в третий раз подряд и в четвертый раз в истории стала победителем Кубка Дэвиса - неофициального командного чемпионата мира среди мужчин. В финальном матче "Финала восьми" итальянцы уверенно переиграли Испанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира .

Кто принимал участие в "Финале восьми"

В решающий этап турнира вышли восемь сильнейших команд, преодолевших отборочные соревнования.

Участники "Финала восьми"-2025

Италия

Германия

Франция

Аргентина

Чехия

Испания

Бельгия

Австрия

Турнир проходил в итальянской Болонье в формате плей-офф.

Путь финалистов

Италия - действующий обладатель трофея и первая команда в мировом рейтинге - одолела в четвертьфинале Австрию (2:0), а в полуфинале - Бельгию (2:0).

Испанцы на пути к решающему матчу встречались с Чехией (2:1) и Германией (2:1).

Как прошел решающий матч

В первом поединке итальянец Маттео Берретини (ATP №56) в двух сетах победил испанца Пабло Каррено-Бусту, который занимает 89-е место в мировом рейтинге - 6:4, 6:3.

Во второй встрече финала испанец Хайме Мунар (АТР №36) играл против Флавио Коболли (АТР №22) и разгромил соперника в первой партии - 6:1. Впрочем, Коболли взял реванш во втором сете на тай-брейке - 7:6. А в третьем - при счете 5:5 итальянец оформил брейк и довел до победы - 7:5. Таким образом он выиграл матч и принес своей сборной победу в Кубке Дэвиса.

Отметим, что итальянцы ни в одном матче турнира не задействовали свою пару - Симоне Болелли и Андреа Вавассори. Судьбу всех встреч они решали в одиночных поединках.

Почему не играли лидеры

Итальянец Янник Синнер (АТР №2), который недавно выиграл Итоговый турнир, изначально не планировал участия в "Финале восьми". Не играл за сборную и вторая ракетка Италии Лоренцо Музетти (АТР №8) и еще несколько рейтинговых теннисистов.

Победу своей сборной принесли 3-й и 6-й игроки национального рейтинга - Коболли и Береттини соответственно.

Что касается Испании, участие ее главной звезды - Карлоса Алькараса изначально планировалось. Но первая ракетка мира снялся накануне старта - из-за травм и усталости после сезона.

Также испанцы не задействовали и вторую свою ракетку - Алехандро Давидовича-Фокину (АТР №14). За сборную в финале играли - 3-я и 4-я ракетки страны - Мунар и Каррено-Буста.

Рекордсмены Кубка Дэвиса

Кубок Дэвиса - неофициальный командный чемпионат мира среди мужчин, проводимый с 1900 года.

Рекордсменом по количеству трофеев является сборная США (32 победы). Далее следуют - Австралия (28), Франция и Великобритания (по 10) и Швеция (7).

Испанцы побеждали в турнире 6 раз. Для Италии нынешний успех - стал 4-м в истории.