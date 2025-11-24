ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Кубок Дэвиса: Италия с Испанией без Синнера и Алькараса определили чемпиона мира

Понедельник 24 ноября 2025 10:30
UA EN RU
Кубок Дэвиса: Италия с Испанией без Синнера и Алькараса определили чемпиона мира Фото: Сборная Италия победила в турнире третий раз подряд (x.com/DavisCup)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Италии по теннису в третий раз подряд и в четвертый раз в истории стала победителем Кубка Дэвиса - неофициального командного чемпионата мира среди мужчин. В финальном матче "Финала восьми" итальянцы уверенно переиграли Испанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Кто принимал участие в "Финале восьми"

В решающий этап турнира вышли восемь сильнейших команд, преодолевших отборочные соревнования.

Участники "Финала восьми"-2025

  • Италия
  • Германия
  • Франция
  • Аргентина
  • Чехия
  • Испания
  • Бельгия
  • Австрия

Турнир проходил в итальянской Болонье в формате плей-офф.

Путь финалистов

Италия - действующий обладатель трофея и первая команда в мировом рейтинге - одолела в четвертьфинале Австрию (2:0), а в полуфинале - Бельгию (2:0).

Испанцы на пути к решающему матчу встречались с Чехией (2:1) и Германией (2:1).

Как прошел решающий матч

В первом поединке итальянец Маттео Берретини (ATP №56) в двух сетах победил испанца Пабло Каррено-Бусту, который занимает 89-е место в мировом рейтинге - 6:4, 6:3.

Во второй встрече финала испанец Хайме Мунар (АТР №36) играл против Флавио Коболли (АТР №22) и разгромил соперника в первой партии - 6:1. Впрочем, Коболли взял реванш во втором сете на тай-брейке - 7:6. А в третьем - при счете 5:5 итальянец оформил брейк и довел до победы - 7:5. Таким образом он выиграл матч и принес своей сборной победу в Кубке Дэвиса.

Отметим, что итальянцы ни в одном матче турнира не задействовали свою пару - Симоне Болелли и Андреа Вавассори. Судьбу всех встреч они решали в одиночных поединках.

Почему не играли лидеры

Итальянец Янник Синнер (АТР №2), который недавно выиграл Итоговый турнир, изначально не планировал участия в "Финале восьми". Не играл за сборную и вторая ракетка Италии Лоренцо Музетти (АТР №8) и еще несколько рейтинговых теннисистов.

Победу своей сборной принесли 3-й и 6-й игроки национального рейтинга - Коболли и Береттини соответственно.

Что касается Испании, участие ее главной звезды - Карлоса Алькараса изначально планировалось. Но первая ракетка мира снялся накануне старта - из-за травм и усталости после сезона.

Также испанцы не задействовали и вторую свою ракетку - Алехандро Давидовича-Фокину (АТР №14). За сборную в финале играли - 3-я и 4-я ракетки страны - Мунар и Каррено-Буста.

Кубок Дэвиса: Италия с Испанией без Синнера и Алькараса определили чемпиона мира

Рекордсмены Кубка Дэвиса

Кубок Дэвиса - неофициальный командный чемпионат мира среди мужчин, проводимый с 1900 года.

Рекордсменом по количеству трофеев является сборная США (32 победы). Далее следуют - Австралия (28), Франция и Великобритания (по 10) и Швеция (7).

Испанцы побеждали в турнире 6 раз. Для Италии нынешний успех - стал 4-м в истории.

Ранее мы рассказали о неожиданном инциденте с участием Александера Зверева на Итоговом турнире.

Также читайте, как мужская национальная команда Украины одолела Доминикану и поднялась в розыгрыше Кубка Дэвиса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Сборная Италии Сборная Испании
Новости
Украина и США подготовили обновленный рамочный документ по миру, - совместное заявление
Украина и США подготовили обновленный рамочный документ по миру, - совместное заявление
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте