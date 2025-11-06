З кривдниками України: збірна Ісландії визначилася зі списком гравців на відбіркові матчі мундіалю

Головний суперник України у відборі на ЧС-2026 – збірна Ісландії оголосила склад на матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026 в листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Футбольної асоціації Ісландії .

Вибір головного тренера

Обидва заключні поєдинки кваліфікації ЧС-2026 ісландці зіграють на виїзді: проти Азербайджану (13 листопада у Баку) та України (16 листопада – у польській Варшаві). Матч з Україною, як очікується, стане ключовим у боротьбі за друге місце в групі D та путівку в плей-офф.

На ці ігри головний тренер команди Арнар Гюннлейгссон розраховує на 24-х виконавців

Склад збірної Ісландії на матчі в листопаді:

Воротарі: Еліас-Рафн Олафссон ("Мідтьюлланн", Данія), Гакон Вальдімарссон ("Брентфорд", Англія), Антон Ейнарссон ("Брейдаблік")

Захисники: Логі Томассон ("Самсунспор", Туреччина), Данієль Гретарссон ("Сеннер'юске", Данія), Гйордур Магнуссон ("Левадіакос", Греція), Сверрір Інгасон ("Панатінаїкос", Греція), Віктор Пальссон ("Горсенс", Данія)

Півзахисники: Арон Гуннарссон ("Аль-Гарафа", Катар), Б'яркі Б'яркасон ("Венеція", Італія), Гіслі Тордарсон ("Лех", Польща), Ісак Йоганнессон ("Кельн", Німеччина), Андрі Бальдурссон ("Касімпаша", Туреччина), Стефан Тордарсон ("Престон", Англія), Крістіан Глінссон ("Твенте", Нідерланди), Йоганн Гудмундссон ("Аль-Дафра", ОАЕ), Гакон Гаральдссон ("Лілль", Франція), Йон Торстейнссон ("Герта", Німеччина), Мікаєль Еллертссон ("Дженоа", Італія), Мікаєль Андерсон ("Юргорден", Швеція).

Нападники: Бріньйоульфюр Віллумссон ("Гронінген", Нідерланди), Андрі Гудйонсен ("Блекберн", Англія), Данієль Гудйонсен ("Мальме", Швеція), Альберт Гудмундссон ("Фіорентина", Італія).

Зміни у складі

Порівняно з жовтневими матчами, в складі Ісландії відбулися незначні зміни.

У лінії захисту до команди приєднався Гйордур Магнуссон із грецького "Левадіакоса". Для нього це перший виклик у відборі до ЧС-2026. Востаннє він виходив на поле за національну команду у 2023 році – в матчі кваліфікації Євро-2024 проти Люксембургу.

У півзахисті змінився один із гравців ротації: замість футболіста італійського "Лечче" Торіра Хельгасона тренерський штаб викликав Йоганна Гудмундссона, який виступає за клуб "Аль-Дафра" (ОАЕ). Це його перше запрошення до збірної з листопада 2024 року – тоді він грав у Лізі націй проти Уельсу.

Зазначимо, що до поєдинків у листопаді готуються всі футболісти, що відзначилися результативними діями у першій грі з Україною (3:5). Це автори голів – Мікаєль Еллертссон та Альберт Гудмундссон, а також їхні асистенти – Андрі Гудйонсен, Гакон Гаральдссон та Ісак Йоганнессон.

Турнірні цілі Ісландії

Після чотирьох зіграних турів команда Арнара Гуннлаугссона посідає третє місце у групі, маючи чотири очки.

Ісландці розпочали кваліфікацію з розгромної перемоги над Азербайджаном (5:0), далі поступилися Франції (1:2) та Україні (3:5), а в останній грі звели внічию матч із французами (2:2).

Наразі збірна відстає на три пункти від України та на шість – від Франції. Якщо не виникне несподіванок, матч проти України у Варшаві в заключному турі (16 листопада) стане вирішальним у битві за друге місце.

Важливо, що в турнірах під егідою ФІФА у разі рівності очок перевага віддається команді, що має кращу різницю забитих та пропущених м'ячів (в УЄФА головний додатковий показник – особисті зустрічі). Зараз у Ісландії різниці "плюс 2" і вона може покращити її з Азербайджаном. А в України – "плюс один" і матч з Францією.

Тож, не виключена ситуація, коли в очному протистоянні з "синьо-жовтими" збірну Ісландії влаштує нічия, тоді як нашій команді потрібно буде грати лише на перемогу.