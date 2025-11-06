ua en ru
Чт, 06 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Збірна України ризикує втратити захисника перед вирішальними поєдинками відбору ЧС-2026

Четвер 06 листопада 2025 17:15
UA EN RU
Збірна України ризикує втратити захисника перед вирішальними поєдинками відбору ЧС-2026 Фото: Арсеній Батагов (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Український захисник турецького "Трабзонспора" Арсеній Батагов зазнав пошкодження під час тренування клубу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Gunebakis.

Як травмувався українець

За інформацією джерела, 23-річний футболіст провів основне командне тренування, після чого залишився для індивідуальних силових вправ. Саме під час цих занять Батагов отримав травму.

Наставник "Трабзонспора" Фатіх Текке залишився розчарованим інцидентом, адже вважає українця одним із ключових гравців своєї команди.

Що покаже медобстеження

Тепер Батагов має пройти поглиблене медичне обстеження, після якого стануть відомі деталі травми та терміни відновлення.

Поки що невідомо, чи зможе футболіст допомогти команді у найближчому матчі 12-го туру турецької Суперліги проти "Аланьяспора", який відбудеться 8 листопада.

Під питанням дебют у збірній

Батагов був викликаний до розташування збірної України на матчі відбору чемпіонату світу-2026 проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада). Це мав бути його дебют у національній команді.

Через травму існує ймовірність, що Батагов не зможе приєднатися до команди Сергія Реброва.

Турнірне становище у відборі

Зараз у турнірній таблиці відбіркової групи D "синьо-жовті" посідають 2-ге місце, випереджаючи Ісландію на три очки та відстаючи на стільки ж від Франції.

За підсумками групової стадії лише переможець квартету напряму потрапить на чемпіонат світу. Команда, яка фінішує другою – гратиме в раунді плей-офф, де потрібно буде пройти двох суперників.

Раніше ми повідомили про особливості нової форми, в якій збірна України зіграє в листопаді.

Також читайте, що збірна Франції втратила найкращого футболіста перед матчем з Україною у відборі на ЧС-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат світу
Новини
Майже 2600 гірників під землею. РФ знеструмила шахти на Дніпропетровщині
Майже 2600 гірників під землею. РФ знеструмила шахти на Дніпропетровщині
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України