Франція важко здолала Ісландію у відборі на ЧС-2026: становище команд у групі з Україною

Париж, Вівторок 09 вересня 2025 23:49
Франція важко здолала Ісландію у відборі на ЧС-2026: становище команд у групі з Україною Фото: Кіліан Мбаппе відзначився у грі з Ісландією (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Збірна Франції захопила лідерство у групі D європейської кваліфікації чемпіонату світу-2026, де також виступає Україна. Команда Дідьє Дешама набрала максимальну кількість очок у двох матчах.

Про становище у групі після двох турів – розповідає РБК-Україна.

Як пройшов другий тур

Відкрили ігровий день у Баку збірні Азербайджану та України, які завершили свій матч унічию – 1:1.

У іншому поєдинку зустрілись лідери квартету – команди Франції та Ісландії. Гра проходила в Парижі.

Ісландці забили першими, скориставшись помилкою французького захисту: відзначився Гудйонсен. Але господарі ще до перерви зрівняли рахунок. Андерсон у штрафному порушив правила на Тюрамі і Мбаппе з пенальті встановив рівновагу.

У другому таймі переможний для Франції гол забив Барколя (62 хвилина). А через шість хвилин після цього господарі залишились у меншості. Грубо зіграв Чуамені – суддя спочатку показав йому жовту картку, але, переглянувши ВАР, змінив на червону.

У кінці гри Ісландія навіть зрівняла рахунок, проте гол не зархували. Французи зрештою довели матч до перемоги (2:1) та одноосібно очолили групу.

Становище команд у групі D:

  1. Франція – 6 очок (м'ячі – 4:1)
  2. Ісландія – 3 (6:2)
  3. Україна – 1 (1:3)
  4. Азербайджан – 1 (1:6)

Розклад наступних матчів

Збірні команди беруть паузу до жовтня, коли відновиться відбірковий турнір ЧС-2026. Учасники квартету D зіграють свої матчі 10 та 13 числа.

Група D, матчі, що залишились:

3 тур, 10 жовтня

  • Ісландія – Україна
  • Франція – Азербайджан

4 тур, 13 жовтня

  • Україна – Азербайджан
  • Ісландія – Франція

5 тур, 13 листопада

  • Азербайджан – Ісландія
  • Франція – Україна

6 тур, 16 листопада

  • Україна – Ісландія
  • Азербайджан – Франція

Напряму на ЧС вийде лише найкраща команда квартету. Колектив, що посяде друге місце, гратиме у плей-офф, де розіграють чотири путівки на турнір.

Фінальна частина ЧС-2026 за участю 48 збірних відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці.

Раніше розповіли про перші слова Реброва після матчу з Азербайджаном.

Також читайте, які збірні вже пробилися на чемпіонат світу-2026.

У МЗС Угорщини уточнили, що Сійярто проведе зустріч із Качкою, а не Сибігою
