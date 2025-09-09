Франція важко здолала Ісландію у відборі на ЧС-2026: становище команд у групі з Україною
Збірна Франції захопила лідерство у групі D європейської кваліфікації чемпіонату світу-2026, де також виступає Україна. Команда Дідьє Дешама набрала максимальну кількість очок у двох матчах.
Про становище у групі після двох турів – розповідає РБК-Україна.
Як пройшов другий тур
Відкрили ігровий день у Баку збірні Азербайджану та України, які завершили свій матч унічию – 1:1.
У іншому поєдинку зустрілись лідери квартету – команди Франції та Ісландії. Гра проходила в Парижі.
Ісландці забили першими, скориставшись помилкою французького захисту: відзначився Гудйонсен. Але господарі ще до перерви зрівняли рахунок. Андерсон у штрафному порушив правила на Тюрамі і Мбаппе з пенальті встановив рівновагу.
У другому таймі переможний для Франції гол забив Барколя (62 хвилина). А через шість хвилин після цього господарі залишились у меншості. Грубо зіграв Чуамені – суддя спочатку показав йому жовту картку, але, переглянувши ВАР, змінив на червону.
У кінці гри Ісландія навіть зрівняла рахунок, проте гол не зархували. Французи зрештою довели матч до перемоги (2:1) та одноосібно очолили групу.
Становище команд у групі D:
- Франція – 6 очок (м'ячі – 4:1)
- Ісландія – 3 (6:2)
- Україна – 1 (1:3)
- Азербайджан – 1 (1:6)
Розклад наступних матчів
Збірні команди беруть паузу до жовтня, коли відновиться відбірковий турнір ЧС-2026. Учасники квартету D зіграють свої матчі 10 та 13 числа.
Група D, матчі, що залишились:
3 тур, 10 жовтня
- Ісландія – Україна
- Франція – Азербайджан
4 тур, 13 жовтня
- Україна – Азербайджан
- Ісландія – Франція
5 тур, 13 листопада
- Азербайджан – Ісландія
- Франція – Україна
6 тур, 16 листопада
- Україна – Ісландія
- Азербайджан – Франція
Напряму на ЧС вийде лише найкраща команда квартету. Колектив, що посяде друге місце, гратиме у плей-офф, де розіграють чотири путівки на турнір.
Фінальна частина ЧС-2026 за участю 48 збірних відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці.
Раніше розповіли про перші слова Реброва після матчу з Азербайджаном.
Також читайте, які збірні вже пробилися на чемпіонат світу-2026.