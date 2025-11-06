ua en ru
Хто зіграє проти України: збірна Франції оголосила склад на відбіркові матчі в листопаді

Четвер 06 листопада 2025 18:16
UA EN RU
Хто зіграє проти України: збірна Франції оголосила склад на відбіркові матчі в листопаді Фото: Лідер "триколірних" Кіліан Мбаппе (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оприлюднив склад національної команди на вирішальні матчі відбору чемпіонату світу-2026, які відбудуться у листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу збірної Франції.

Без Дембеле, але з поверненням Канте

У списку Дешама 24 виконавці: три голкіпери, вісім захисників, п'ять півзахисників і вісім нападників.

Відсутні кілька ключових гравців, зокрема Усман Дембеле, Дезіре Дуе та Орельєн Чуамені, які пропустять матчі через травми. Водночас у заявку повернувся зірковий хавбек Нголо Канте, який востаннє отримував виклик до збірної ще на початку 2025 року.

Заявка збірної Франції

Воротарі: Люка Шевальє (ПСЖ), Майк Меньян ("Мілан"), Бріс Самба ("Ренн")

Захисники: Люка Дінь ("Астон Вілла"), Мало Гюсто ("Челсі"), Лукас Ернандес (ПСЖ), Тео Ернандес ("Аль-Хіляль"), Ібрагім Конате ("Ліверпуль"), Жюль Кунде ("Барселона"), Вільям Саліба ("Арсенал"), Дайот Упамекано ("Баварія")

Півзахисники: Едуардо Камавінга ("Реал"), Нголо Канте ("Аль-Іттіхад"), Ману Коне ("Рома"), Майкл Олісе ("Баварія"), Варрен Заїр-Емері (ПСЖ)

Нападники: Магнес Акліуш ("Монако"), Бредлі Барколя (ПСЖ), Раян Шеркі ("Манчестер Сіті"), Уго Екітіке ("Ліверпуль"), Рандаль Коло-Муані ("Тоттенгем"), Жан-Філіпп Матета ("Крістал Пелас"), Кіліан Мбаппе ("Реал"), Крістофер Нкунку ("Мілан")

Хто зіграє проти України: збірна Франції оголосила склад на відбіркові матчі в листопаді

Що потрібно французам

"Ле Бльо" проведуть два поєдинки: 13 листопада – вдома проти України та 16 листопада – на виїзді проти Азербайджану.

Зараз у турнірній таблиці групи D підопічні Дешама впевнено лідирують, випереджаючи на три пункти Україну та на шість – Ісландію. Щоб посісти перше місце та вийти напряму на ЧС, збірній Франції у цих матчах достатньо набрати одне очко.

Раніше ми писали, що збірна України ризикує втратити захисника перед вирішальними поєдинками відбору ЧС-2026.

Також читайте про особливості нової форми, в якій збірна України зіграє в листопаді.

