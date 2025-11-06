С обидчиками Украины: сборная Исландии определилась со списком игроков на отборочные матчи мундиаля

Главный соперник Украины в отборе на ЧМ-2026 - сборная Исландии объявила состав на матчи квалификации чемпионата мира-2026 в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Футбольной ассоциации Исландии .

Выбор главного тренера

Оба заключительных поединка квалификации ЧМ-2026 исландцы сыграют на выезде: против Азербайджана (13 ноября в Баку) и Украины (16 ноября - в польской Варшаве). Матч с Украиной, как ожидается, станет ключевым в борьбе за второе место в группе D и путевку в плей-офф.

В этих играх главный тренер команды Арнар Гюннлейгссон рассчитывает на 24-х исполнителей

Состав сборной Исландии на матчи в ноябре:

Вратари: Элиас-Рафн Олафссон ("Мидтьюлланн", Дания), Гакон Вальдимарссон ("Брентфорд", Англия), Антон Эйнарссон ("Брейдаблик")

Защитники: Логи Томассон ("Самсунспор", Турция), Даниэль Гретарссон ("Сеннерьюске", Дания), Гйордур Магнуссон ("Левадиакос", Греция), Сверрир Ингасон ("Панатинаикос", Греция), Виктор Пальссон ("Хорсенс", Дания)

Полузащитники: Арон Гуннарссон ("Аль-Гарафа", Катар), Бьярки Бьяркасон ("Венеция", Италия), Гисли Тордарсон ("Лех", Польша), Исак Йоханнессон ("Кельн", Германия), Андри Бальдурссон ("Касимпаша", Турция), Стефан Тордарсон ("Престон", Англия), Кристиан Глинссон ("Твенте", Нидерланды), Йоханн Гудмундссон ("Аль-Дафра", ОАЭ), Гакон Гаральдссон ("Лилль", Франция), Йон Торстейнссон ("Герта", Германия), Микаэль Эллертссон ("Дженоа", Италия), Микаэль Андерсон ("Юргорден", Швеция).

Нападающие: Бриньйоульфюр Виллумссон ("Гронинген", Нидерланды), Андри Гудйонсен ("Блэкберн", Англия), Даниэль Гудйонсен ("Мальме", Швеция), Альберт Гудмундссон ("Фиорентина", Италия).

Изменения в составе

По сравнению с октябрьскими матчами, в составе Исландии произошли незначительные изменения.

В линии защиты к команде присоединился Гйордур Магнуссон из греческого "Левадиакоса". Для него это первый вызов в отборе к ЧМ-2026. Последний раз он выходил на поле за национальную команду в 2023 году - в матче квалификации Евро-2024 против Люксембурга.

В полузащите сменился один из игроков ротации: вместо футболиста итальянского "Лечче" Торира Хельгасона тренерский штаб вызвал Йоханна Гудмундссона, выступающего за клуб "Аль-Дафра" (ОАЭ). Это его первое приглашение в сборную с ноября 2024 года - тогда он играл в Лиге наций против Уэльса.

Отметим, что к поединкам в ноябре готовятся все футболисты, отметившиеся результативными действиями в первой игре с Украиной (3:5). Это авторы голов - Микаэль Эллертссон и Альберт Гудмундссон, а также их ассистенты - Андри Гудйонсен, Гакон Гаральдссон и Исак Йоханнессон.

Турнирные цели Исландии

После четырех сыгранных туров команда Арнара Гуннлаугссона занимает третье место в группе, имея четыре очка.

Исландцы начали квалификацию с разгромной победы над Азербайджаном (5:0), далее уступили Франции (1:2) и Украине (3:5), а потом свели вничью матч с французами (2:2).

Сейчас сборная отстает на три пункта от Украины и на шесть - от Франции. Если не возникнет неожиданностей, матч против Украины в Варшаве в заключительном туре (16 ноября) станет решающим в битве за второе место.

Важно, что в турнирах под эгидой ФИФА в случае равенства очков преимущество отдается команде, имеющей лучшую разницу забитых и пропущенных мячей (в УЕФА главный дополнительный показатель - личные встречи). Сейчас у Исландии разница "плюс 2" и она может улучшить ее с Азербайджаном. А у Украины - "плюс один" и матч с Францией.

Поэтому не исключена ситуация, когда в очном противостоянии с "сине-желтыми" сборную Исландии устроит ничья, тогда как нашей команде нужно будет играть только на победу.