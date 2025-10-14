Ісландія відібрала очки у Франції: як зіграли суперники збірної України

У понеділок, 13 жовтня, збірна Ісландії на своєму полі приймала Францію у матчі 4-го туру відбору на чемпіонат світу-2026. Поєдинок завершився з рахунком 2:2, що суттєво вплинуло на ситуацію у групі D.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Як розвивався матч Ісландія - Франція

Французи активно розпочали гру й уже на старті створили кілька небезпечних моментів. Нкунку після подачі з кутового пробивав майже впритул, однак голкіпер господарів Олафссон врятував команду. Згодом пробивали Кунде та Дінь, але безрезультатно.

Ісландці відповіли гострою контратакою, коли Гудмундссон вийшов сам на сам, але пробив вище воріт. Під завісу першого тайму господарі відкрили рахунок: після подачі з кутового м’яч потрапив до Палссона, який проштовхнув його у сітку.

Після перерви Франція швидко відновила рівновагу. Нкунку зрівняв рахунок, а згодом Матета реалізував передачу Акліуша, вивівши гостей уперед.

Однак Ісландія не зламалася – на 70-й хвилині Глінссон реалізував вихід сам на сам і встановив остаточний результат.

Турнірне становище у групі D

Після нічиєї Франція залишилася лідером групи D, маючи 10 очок. Ісландія з 4-ма пунктами йде третьою, поступаючись Україні, яка того ж вечора здолала Азербайджан (2:1).

Група D кваліфікації ЧС-2026: