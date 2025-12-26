Без Костюк та Ястремської: назвали найкращих тенісистів України 2025 року

Нове покоління – Вероніка Подрез

Найкращою серед представників нового покоління (гравці віком до 20-ти років) стала Вероніка Подрез.

18-річна тенісистка цього сезону здобула 50 перемог у 69-ти проведених матчах. Зіграла в чотирьох фіналах на турнірах ITF і виборола три титули, серед яких найбільший у її кар'єрі – ITF W75 у Пуатьє. На змаганнях в Анже здобула дебютну перемогу в основній сітці турніру WTA 125. Почавши цей рік на 536-му рядку рейтингу WTA, зуміла завершити його на рекордній для себе 289-й позиції.

Прогрес року – Олександра Олійникова

Приз "Прогрес року" абсолютно справедливо здобула Олександра Олійникова.

У сезоні-2025 вона зіграла 80 матчів і здобула 59 перемог. Взяла участь у семи фіналах – чотири на турнірах ITF і три на рівні WTA 125 – і всі виграла. Стала першою тенісисткою з України, яка завоювала три титули WTA 125. Розпочавши цей рік на 285-му рядку світового рейтингу, завершила дебютом у топ-100 (№96) і гарантувала собі місце в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії, що буде її першим виступом в основі "мейджора".

Тенісист року – Віталій Сачко

Цього року Сачко зіграв 73 матчі, в яких здобув 42 перемоги. Двічі зіграв у одиночних фіналах турнірів серії "челленджер" та чотири рази – у парних, де завоював два титули. На змаганнях АТР 250 у Метці дійшов до півфіналу, ставши першим представником України на цій стадії з 2007 року. Почавши рік на 417-му рядку світового рейтингу, завершив його на 169-й позиції.

Тенісистка року – Еліна Світоліна

Цього року Еліна зіграла 51 матч і здобула 36 перемог. У квітні, на змаганнях WTA 250 у Руані виграла свій 18-й титул в кар'єрі. Дійшла до чвертьфіналу на Відкритому чемпіонаті Австралії та "Ролан Гаррос", а також до півфіналу на турнірі WTA 1000 у Мадриді. Здобула чотири перемоги над суперницями з топ-10 (Жасмін Паоліні – двічі, Джессіка Пегула та Аманда Анісімова).

Допомогла збірній України вперше кваліфікуватися до фінального турніру Кубка Біллі Джин Кінг.

Цей сезон Світоліна розпочала на 27-й сходинці рейтингу WTA, а завершила на 14-й позиції і в статусі першої ракетки України.