Олійникова серед найкращих: скільки українських тенісисток раніше потрапляли у топ-100 WTA

Понеділок 24 листопада 2025 13:22
Олійникова серед найкращих: скільки українських тенісисток раніше потрапляли у топ-100 WTA Фото: Олександра Олійникова вийшла на новий рівень (instagram Олександри Олійникової)
Автор: Андрій Костенко

Після перемоги у фіналі турніру WTA 125 в Чилі українська тенісистка Олександра Олійникова піднялася на 95-те місце в оновленому світовому рейтингу WTA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Рік неймовірного прогресу

Сезон 2025 року Олійникова розпочала на 285-му місці, а вже через рік піднялася майже на 200 позицій.

У 76-ти зіграних матчах вона здобула 57 перемог (75%) і виграла сім титулів: чотири на турнірах ITF та три на WTA 125.

Перебування у топ-100 відкриває перед Олійниковою нові можливості – виступи на рейтингових турнірах WTA 1000 та Грендслемах.

Олійникова серед найкращих: скільки українських тенісисток раніше потрапляли у топ-100 WTA

Олександра Олійникова (фото: instagram Олександри Олійникової)

Подяка батькові та ЗСУ

Тенісистка зазначила, що це досягнення особливо важливе для її батька, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ.

"Це дуже важлива перемога для мого батька. Він зараз в армії, захищає Україну, і це неймовірно важко. Я намагаюся з усіх сил стати тією спортсменкою, якою він хотів мене бачити, тому що це була його мрія. Він вірив, що я увійду в топ-100, коли ніхто більше не вірив", - поділилася спортсменка.

Олійникова також розповіла про плани на підготовку до наступного сезону.

"Після цієї серії турнірів я повертаюся в Україну і готуватимуся до наступного сезону, який почну вже як гравець топ-100. Моя підготовка відбуватиметься в Києві - це моє рідне місто", – зазначила вона.

Тенісистка висловила подяку українським захисникам за можливість тренуватися вдома:

"Я хочу сказати спасибі нашим захисникам, тому що якби не українські військові, я б не змогла готуватися вдома. Це дуже важливо. Тож спасибі нашій армії, яка захищає мене, і спасибі всім, хто підтримує Україну – завдяки цьому я можу повернутися додому", - цитує Олександру портал Великий теніс України.

21-ша українка у топ-100

Олександра увійшла до топ-100 світового рейтингу у віці 24 років і 10 місяців. Таким чином вона стала найстаршою українською тенісисткою, яка вперше потрапила до елітної сотні.

Наймолодшою з вітчизняних представниць залишається Вікторія Кутузова, яка дебютувала в першій сотні у 17 років і 3 місяці.

Усі українські тенісистки, які входили до топ-100 рейтингу WTA:

  1. Наталія Медведєва (дебют 06.11.1989)
  2. Ольга Лугіна (дебют 20.04.1998)
  3. Олена Татаркова (дебют 08.06.1998)
  4. Тетяна Перебийніс (дебют 12.05.2003)
  5. Юлія Вакуленко (дебют 16.06.2003)
  6. Юліана Федак (дебют 16.08.2004)
  7. Альона Бондаренко (дебют 14.02.2005)
  8. Вікторія Кутузова (дебют 21.11.2005)
  9. Ольга Савчук (дебют 20.02.2006)
  10. Юлія Бейгельзімер (дебют 31.07.2006)
  11. Катерина Володько (Бондаренко) (дебют 07.08.2006)
  12. Марія Коритцева (дебют 28.01.2008)
  13. Леся Цуренко (дебют 28.05.2012)
  14. Еліна Світоліна (дебют 18.02.2013)
  15. Надія Кіченок (дебют 06.01.2014)
  16. Катерина Баіндл (Козлова) (дебют 06.04.2015)
  17. Даяна Ястремська (дебют 16.07.2018)
  18. Марта Костюк (дебют 09.11.2020)
  19. Ангеліна Калініна (дебют 12.07.2021)
  20. Юлія Стародубцева (дебют 07.10.2024)
  21. Олександра Олійникова (дебют 24.11.2025)

