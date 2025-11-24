Олійникова серед найкращих: скільки українських тенісисток раніше потрапляли у топ-100 WTA
Після перемоги у фіналі турніру WTA 125 в Чилі українська тенісистка Олександра Олійникова піднялася на 95-те місце в оновленому світовому рейтингу WTA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Рік неймовірного прогресу
Сезон 2025 року Олійникова розпочала на 285-му місці, а вже через рік піднялася майже на 200 позицій.
У 76-ти зіграних матчах вона здобула 57 перемог (75%) і виграла сім титулів: чотири на турнірах ITF та три на WTA 125.
Перебування у топ-100 відкриває перед Олійниковою нові можливості – виступи на рейтингових турнірах WTA 1000 та Грендслемах.
Олександра Олійникова (фото: instagram Олександри Олійникової)
Подяка батькові та ЗСУ
Тенісистка зазначила, що це досягнення особливо важливе для її батька, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ.
"Це дуже важлива перемога для мого батька. Він зараз в армії, захищає Україну, і це неймовірно важко. Я намагаюся з усіх сил стати тією спортсменкою, якою він хотів мене бачити, тому що це була його мрія. Він вірив, що я увійду в топ-100, коли ніхто більше не вірив", - поділилася спортсменка.
Олійникова також розповіла про плани на підготовку до наступного сезону.
"Після цієї серії турнірів я повертаюся в Україну і готуватимуся до наступного сезону, який почну вже як гравець топ-100. Моя підготовка відбуватиметься в Києві - це моє рідне місто", – зазначила вона.
Тенісистка висловила подяку українським захисникам за можливість тренуватися вдома:
"Я хочу сказати спасибі нашим захисникам, тому що якби не українські військові, я б не змогла готуватися вдома. Це дуже важливо. Тож спасибі нашій армії, яка захищає мене, і спасибі всім, хто підтримує Україну – завдяки цьому я можу повернутися додому", - цитує Олександру портал Великий теніс України.
21-ша українка у топ-100
Олександра увійшла до топ-100 світового рейтингу у віці 24 років і 10 місяців. Таким чином вона стала найстаршою українською тенісисткою, яка вперше потрапила до елітної сотні.
Наймолодшою з вітчизняних представниць залишається Вікторія Кутузова, яка дебютувала в першій сотні у 17 років і 3 місяці.
Усі українські тенісистки, які входили до топ-100 рейтингу WTA:
- Наталія Медведєва (дебют 06.11.1989)
- Ольга Лугіна (дебют 20.04.1998)
- Олена Татаркова (дебют 08.06.1998)
- Тетяна Перебийніс (дебют 12.05.2003)
- Юлія Вакуленко (дебют 16.06.2003)
- Юліана Федак (дебют 16.08.2004)
- Альона Бондаренко (дебют 14.02.2005)
- Вікторія Кутузова (дебют 21.11.2005)
- Ольга Савчук (дебют 20.02.2006)
- Юлія Бейгельзімер (дебют 31.07.2006)
- Катерина Володько (Бондаренко) (дебют 07.08.2006)
- Марія Коритцева (дебют 28.01.2008)
- Леся Цуренко (дебют 28.05.2012)
- Еліна Світоліна (дебют 18.02.2013)
- Надія Кіченок (дебют 06.01.2014)
- Катерина Баіндл (Козлова) (дебют 06.04.2015)
- Даяна Ястремська (дебют 16.07.2018)
- Марта Костюк (дебют 09.11.2020)
- Ангеліна Калініна (дебют 12.07.2021)
- Юлія Стародубцева (дебют 07.10.2024)
- Олександра Олійникова (дебют 24.11.2025)
