ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Кінець тенісної казки: сенсаційний Сачко зупинився за крок до фіналу на турнірі у Франції

П'ятниця 07 листопада 2025 21:18
UA EN RU
Кінець тенісної казки: сенсаційний Сачко зупинився за крок до фіналу на турнірі у Франції Фото: Віталій Сачко (instagram.com/moselleopen)
Автор: Андрій Костенко

Перша ракетка України Віталій Сачко завершив виступ на турнірі ATP 250 у французькому Меці. В своєму дебютному півфіналі на такому рівні він поступився набагато більш рейтинговому супернику.

Про хід протистояння - інформує РБК-Україна.

ATP 250, Мец (Франція), півфінал

Лернер Тін (США) – Віталій Сачко (Україна) – 6:1, 6:4

Сенсаційний шлях українця

Під час турніру Сачко (ATP №222) став справжнім відкриттям тижня. Українець, який потрапив до основної сітки як "лакі лузер", зумів створити кілька сенсацій.

Зокрема, він здолав 13-ту ракетку світу Александра Бубліка з Казахстану, а також Джованні Мпешті Перрікара з Франції, який входить до топ-60 світового рейтингу.

Таким чином, Сачко став першим українцем за понад вісім років, кому вдалося дістатися півфіналу турніру рівня ATP. Востаннє це робив Олександр Долгополов.

Деталі півфіналу

У півфіналі суперником українця став 38-ма ракетка світу Лернер Тін зі США, який цього сезону вже доходив до фіналу престижного турніру в Пекіні.

Американець одразу підтвердив свій статус фаворита – у першому сеті він виграв п'ять геймів поспіль і лише наприкінці партії дозволив українцю уникнути "бублика".

У другому сеті Сачко значно додав у грі та зміг нав'язати боротьбу. До рахунку 3:3 суперники йшли рівно, однак Віталій програв свою подачу й не зміг відіграти брейк. Після цього Тін завершив матч на свою користь. Поєдинок тривав 58 хвилин.

Результат і зміни в рейтингу

Попри поразку, виступ у Меці став найкращим для Сачка на рівні турнірів ATP. За підсумками тижня українець піднявся у рейтингу ATP одразу на понад 60 позицій – до 163-го місця. Це – не рекордний показник: свого часу Сачко був на 156-й сходинці.

У фіналі Тін зіграє проти британця Кемерона Норрі, який посідає місце в топ-20 світового рейтингу.

Раніше ми повідомили, як жереб Підсумкового турніру ATP шокував фанатів.

Також читайте, як чоловіча національна команда України здолала Домінікану та піднялася в розіграші Кубка Девіса.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс
Новини
Від 50-60 тисяч гривень: Шмигаль розкрив деталі нових контрактів в ЗСУ
Від 50-60 тисяч гривень: Шмигаль розкрив деталі нових контрактів в ЗСУ
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України