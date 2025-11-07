Кінець тенісної казки: сенсаційний Сачко зупинився за крок до фіналу на турнірі у Франції

Перша ракетка України Віталій Сачко завершив виступ на турнірі ATP 250 у французькому Меці. В своєму дебютному півфіналі на такому рівні він поступився набагато більш рейтинговому супернику.

ATP 250, Мец (Франція), півфінал

Лернер Тін (США) – Віталій Сачко (Україна) – 6:1, 6:4

Сенсаційний шлях українця

Під час турніру Сачко (ATP №222) став справжнім відкриттям тижня. Українець, який потрапив до основної сітки як "лакі лузер", зумів створити кілька сенсацій.

Зокрема, він здолав 13-ту ракетку світу Александра Бубліка з Казахстану, а також Джованні Мпешті Перрікара з Франції, який входить до топ-60 світового рейтингу.

Таким чином, Сачко став першим українцем за понад вісім років, кому вдалося дістатися півфіналу турніру рівня ATP. Востаннє це робив Олександр Долгополов.

Деталі півфіналу

У півфіналі суперником українця став 38-ма ракетка світу Лернер Тін зі США, який цього сезону вже доходив до фіналу престижного турніру в Пекіні.

Американець одразу підтвердив свій статус фаворита – у першому сеті він виграв п'ять геймів поспіль і лише наприкінці партії дозволив українцю уникнути "бублика".

У другому сеті Сачко значно додав у грі та зміг нав'язати боротьбу. До рахунку 3:3 суперники йшли рівно, однак Віталій програв свою подачу й не зміг відіграти брейк. Після цього Тін завершив матч на свою користь. Поєдинок тривав 58 хвилин.

Результат і зміни в рейтингу

Попри поразку, виступ у Меці став найкращим для Сачка на рівні турнірів ATP. За підсумками тижня українець піднявся у рейтингу ATP одразу на понад 60 позицій – до 163-го місця. Це – не рекордний показник: свого часу Сачко був на 156-й сходинці.

У фіналі Тін зіграє проти британця Кемерона Норрі, який посідає місце в топ-20 світового рейтингу.