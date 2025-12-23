Світоліна та інші зірки зіграють виставкові матчі перед Australian Open: відома суперниця українки

Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна, яка готується до свого 13-го старту на Відкритому чемпіонаті Австралії, візьме участь у "Тижні відкриття" – серії виставкових поєдинків перед офіційним початком турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт австралійського мейджора .

З ким зустрінеться українка

Суперницею першої вітчизняної ракетки стане фіналістка минулорічних "Вімблдона" та US Open – американка Аманда Анісімова, яка зараз йде 4-ю в світовому рейтингу.

Формат матчу: два стандартних сети і чемпіонський тай-брейк до 10 очок у разі необхідності вирішальної партії. Поєдинок відбудеться 14 січня на головному стадіоні турніру – Rod Laver Arena.

Хто із зірок також зіграє на "Тижні відкриття"

Після матчу Світоліної на Rod Laver Arena відбудеться шоу-турнір Australian Open - AO 1 Point Slam, серед учасників якого будуть Карлос Алькарас, Яннік Сіннер, Іга Свьонтек і Коко Гофф.

Крім того, у рамках "Тижня відкриття" будуть зіграні наступні виставкові матчі:

Єлєна Рибакіна – Чжен Циньвень

Александер Звєрєв – Лоренцо Музетті

Карлос Алькарас – Алекс де Мінор

Яннік Сіннер – Фелікс Оже-Альяссім

Зазначимо, що основні змагання на першому Грендслемі сезону стартують 18 січня.

Коли офіційний старт Еліни

Перший офіційний матч у сезоні 2026 року Світоліна проведе раніше: вона візьме участь у турнір WTA 250 в новозеландському Окленді, який пройде з 5 по 11 січня.

Цей виступ буде другим в кар'єрі українки на новозеландських кортах. У 2024 році Світоліна продемонструвала тут відмінний результат, пробившись до фіналу, де поступилася третій ракетці світу – американці Коко Гофф.

Світоліна на Australian Open: що відомо

Турнір 2026 року стане для першої ракетки України 13-м австралійським Гренслемом в кар'єрі.

Найкращим результатом Світоліної є чвертьфінал. Еліна тричі виступала на даній стадії – у 2018-му, 2019-му та 2025 роках.